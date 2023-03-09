Российские олигархи хотят выйти из-под санкций: при чем тут ФБК Навального

Двое российских олигархов хотят выйти из-под санкци Британии и ЕС касательно Альфа-Банка

Российские олигархи стремятся избавиться от западных санкций. Из-за этого российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свои доли в Альфа Банке давнему бизнес-партнеру Андрею Косогову за 2,3 млрд долларов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 4 источника, которые знакомы с подробностями сделки. Однако, пока нет гарантий, что после продажи своей доли в Альфа-Банке Фридман и Авен выйдут из-под санкций.

Михаил Фридман, который в 2015 году переехал из россии в Лондон, давно отрицает свои связи с кремлем. У него вместе с Петром Авеном 45% акций Альфа-Банка, которыми они владеют через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Продажа акций должна состояться уже этой весной, свое одобрение должен дать, в том числе, центральный банк россии и налоговые органы. Помимо этого, одобрение может потребоваться и от санкционных органов США и ЕС. До начала полномасштабной войны в Украине и усиления санкций балансовая стоимость банка составляла 10,6 млрд долларов.

Известно, что Петр Авен уехал из россии вскоре после начала войны в Украине и до сих пор не вернулся. Фридман 8 лет живет в Британии и владеет домом на севере Лондона стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов.

Бывший руководитель инвестиционного подразделения "Альфы" Косогов один из пяти бизнесменов-учредителей банка. Его доля была одной из самых маленьких до марта 2022 года, пока Великобритания и ЕС не наложили санкции на Фридмана, Авена и их партнеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Что касается двух последних, то они передали свои доли в банке люксембургской компании Косогову, тем самым увеличив его долю до 41%.

Помимо этого, из-за поддержки обращения к Еврокомиссии касательно снятия санкций с "Альфа-групп" председатель правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков лишился должности, передает "Медуза". Он заявил, что берет временную паузу в своей публичной общественно-политической деятельности, которой занимался на посту главы организации.

Это произошло после того, как как бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал документы, в том числе и коллективное обращение "Альфа-групп" с подписью Волкова. В обращении от 7 февраля 2023 года было сказано, что необходимо снять санкции с руководителей "Альфа-групп" — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева

Поначалу Волков отрицал, что подписал обращение, но 9 марта в своем Telegram-канале он опубликовал копию другого письма от 14 октября 2022 года. Оно было адресовано главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и подписано главой ФБК.

"Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил", — прокомментировал письмо Боррелю глава ФБК.

Волков попросил прощения у своих коллег по ФБК, добавив, что в скором времени они вместе обсудят, готовы ли дальше вместе сотрудничать. При этом он продолжает настаивать, что не давал согласия на использование своей подписи под февральским коллективным письмом.

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