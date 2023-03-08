Закрытие терминалов IBOX. СБУ расследует "отмывание" банком денег онлайн-казино

СБУ говорит, что руководство "Айбокс Банка" разоблачили на "отмывании" денег онлайн-казино

Закрытие сети терминалов IBOX, платежи которых обрабатывал лишенный лицензии "Айбокс Банк", связано с разоблачением масштабной схемы "отмывания" теневых прибылей игорного бизнеса. Рассказываем, что об этом известно.

Лишение лицензии

Нацбанк 7 марта отозвал лицензию у "Айбокс Банка" и заявил о его ликвидации. Причиной стали нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В НБУ объяснили, что "Айбокс Банк" ненадлежаще относился к проверке клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, деловые отношения с которым считаются рискованными. Кроме того, в банке неправильно разрабатывали и внедряли внутренние документы по финмониторингу.

За последние два года НБУ штрафовал Айбокс Банк, дважды прекращал отдельные виды операций, дважды выносил письменные предупреждения и отстранял от исполнения обязанностей должностных лиц.

Каждый вкладчик получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец 6 марта 2023 года.

Схема "отмывания" денег онлайн-казино

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) в среду вечером сообщили, что ликвидировали масштабную схему "отмывания" теневых доходов игорного бизнеса через столичный банк. Название банка не уточнили, но "Экономическая правда" со ссылкой на два несвязанных источника в правоохранительных органах пишет, что обыски проходили в офисах и в отделениях "Айбокс банка", об этом же сообщают источники "РБК-Украина" в правоохранительных органах. По данным СМИ, в организации сделки причастно руководство IBOX Bank.

Обыски СБУ и БЭБ

СБУ установило, что должностные лица банка наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления "инновационных платежных услуг". Таким образом дельцы обслуживали нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого — 180 млрд гривен в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд гривен.

Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Здесь также нашли российский след – правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков.

Назвали и уголовные производства, по которым сегодня проводили обыски:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Где пополнить карту вместо IBOX

После отзыва лицензии перестали работать и терминалы IBOX (сеть ООО "Метапей"). Пока оператор не заключит соглашение с новым банком-партнером, эти терминалы будут временно не работать. А пока компания на своей официальной странице в Facebook заметила, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов – 2-3 дня.

Основной категорией пострадавших от их закрытия стали клиенты Monobank, для которых это был один из самых популярных способов пополнения карт наличными без комиссии. Ежемесячно через iBox карты mono пополняли на 12-15 млрд грн, сообщил основатель Monobank Олег Гороховский.

Monobank призвал пополнять карты другими способами без комиссии: в сетях терминалов EasyPay и City24, или же пополнять карты в кассах банков "Универсал Банк", "А-Банк", "Укргазбанк".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после победы Украины главной задачей банков будет доступное и удобное кредитование граждан. В Украине произойдет безумный рост банковской сферы из-за необходимости возрождать страну и восстанавливать инфраструктуру, для чего потребуются надежные банковские и другие финансовые учреждения.