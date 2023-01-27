Будет ли последний аккорд у "Акордбанка"?

Шлейфы скандалов тянутся за банком много лет

Для кого-то война это кровь, смерть и слезы. А для кого-то – это возможность зарабатывать почти на всем, создавая разные серые схемы. Одна из таких схем создана в коллаборции онлайн-казино с банковскими структурами. Речь идет о компании Royal Pay Europe и "Акордбанке". Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. А вот владельцем ПАО "КБ "Акордбанк" является Даниил Волынец — муж экс-министра финансов и нынешнего посла в США Оксаны Маркаровой. Гемблинговая компания занималась переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино. А свои деньги она хранила в "Акордбанке". Справедливости ради следует отметить, что, кроме "Акордбанка", в этой схеме принимали участие и другие финансовые учреждения Украины: АО "Кристалбанк", АБ "Укргазбанк".

12 января 2023 года своим Указом Президент Украины применил санкции против Royal Pay Europe, предусматривающие следующее: блокировка активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, ограничение прав распоряжаться ценными бумагами. Согласно этому Указу Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривен Royal Pay Europe на счетах в упомянутых банках. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины. Но возникает вопрос, сможет ли государство забрать эти средства, поскольку "Акордбанк" контролирует такое влиятельное лицо, как Оксана Маркарова? В этом есть сомнения, поскольку с "Акордбанком" связаны очень интересные истории.

Скандалы

Шлейфы скандалов тянутся за "Акордом" многие годы . Но это финансовое учреждение всегда выходит сухим из воды. Вот несколько примеров.

НБУ регулярно публикует данные о банках-нарушителях и нарушениях, которые они допускают. Нередко в этом списке фигурирует ПАО "КБ "Акордбанк". Так, в 2018 году он стал нарушителем сразу двух нормативов — максимального размера кредитного риска на одного контрагента, который не должен превышать 25% (у "Акордбанка" он составил 50,49%), а также максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами, который также должен быть не более 25% (51,11%).

В начале 2020 года НБУ по результатам проверок оштрафовал "Акордбанк" на 2,3 миллиона гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации преступных доходов, ненадлежащее изучение клиентов и анализ их финансовых операций.

Следует также отметить, что "Акордбанк" часто упоминается среди так называемых карманных банков, которые создаются с целью легализации незаконных доходов и проведения финансовых соглашений по преступным схемам.

Кстати, в период, когда госпожа Маркарова возглавляла Минфин, "Акордбанк" активно скупал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые выпускало ведомство, возглавляемое супругой Волынца. Проценты по этим ценным бумагам, которые и сегодня достаточно высоки, в то время могли достигать 20% годовых.

Тогда же наблюдалось небывалое увеличение активов "Акордбанка" — только за первое полугодие 2019 года они выросли на 500 миллионов гривен — до 2,3 миллиарда гривен.

Схемы

Засветился "Акордбанк" и в сомнительных финансовых схемах . Одна из наиболее вопиющих связана с торговлей металлоломом: как правило, некие компании с сомнительной репутацией снимали в кассах финучреждения деньги для покупки товара.

Во многих случаях финансовые операции имели все признаки фиктивности, и даже рутинная проверка со стороны банка позволила бы, как минимум, отнести такие соглашения к разряду рискованных.

Более того, сам банк оценивал финансовое состояние многих таких клиентов как "слабое" (согласно программе идентификации, такой статус подразумевает повышенную вероятность неспособности клиента осуществлять финансовые операции за свой счет). Однако финансовые операции, включая снятие крупных сумм наличных денег в отделениях финучреждения, не были заблокированы.

Уже на этапе осуществления финансовых операций можно было обратить внимание на то, что компании, являвшиеся клиентами "Акордбанка", закупали металлолом у одних и тех же физических лиц, оплата производилась путем "дробления" сумм, но при этом у одного лица закупались совершенно нереальные объем продукции. Как выяснилось "продавцы" металлолома были фигурантами уголовных производств по разным статьям Уголовного кодекса.

По схожей схеме осуществлялись операции по приобретению клиентами "Акордбанка" сельскохозяйственной продукции. Здесь среди выявленных нарушений также зафиксировано отсутствие представления финансовой отчетности в Государственную фискальную службу.

Ну и, конечно, не обошлось без схемы оформления кредитов. Характерными признаками того, что это именно "схема", было следующее: одно физлицо открывало сразу несколько счетов в нескольких отделениях банка, а иногда и в одном отделении; клиент получал новый кредит до того, как был погашен предыдущий, при этом ссуды выдавались без залога или поручительства; получатели кредитов, согласно кредитному соглашению, обязывались погашать ссуды из собственных средств, однако у банка была информация о том, что такие клиенты не имели достаточного для этого количества денег.

Как видим, все эти схемы по отмыванию средств лежат на поверхности. О них не раз писали СМИ. Но стражей порядка они почему-то не заинтересовали.

НБУ спешит на помощь

Перед началом полномасштабной войны "Акордбанк" находился на грани банкротства . Но помощь пришла от Нацбанка Украины, который тогда возглавлял Кирилл Шевченко. На второй день войны с россией "Акордбанк" получил кредит рефинанса НБУ на сумму 570 миллионов грн без залогов по ставке 7,5% годовых. И это при том, что на тот момент "Акордбанк" уже был должен Нацбанку более пяти миллиардов гривен. На фоне его активов, которые оценивались в 12 миллиардов гривен, сумма долга выглядела достаточно угрожающей. К этому следует добавить, что после того, как НБУ возглавил Шевченко, банк мужа Маркарова стал получать огромные суммы рефинансирования. Как утверждали экономисты, эти деньги использовались для спекуляции с валютой и облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Часть денег просто выводили из страны.

Финансовый аналитик Алексей Комаха на своей странице в Фейсбуке написал по этому поводу: "Это сугубо спекулятивные соглашения, во время которых проигрывает регулятор и налогоплательщики, а Маркарова заработает себе на проживание в Вашингтоне или Майами. Прокуратура подозревала банк с участием отмывания более 1 млрд грн, но дело спустили на тормозах".

В настоящее время бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск. Ему доложено подозрение в хищении 206 млн грн из государственного Укргазбанка. Этот банк, кстати, тоже фигурирует в связях с гемблинговой компанией Royal Pay Europe, против которой были введены санкции. Но по поводу "Акордбака" правоохранители пока хранят молчание.

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Так что сейчас, глядя на бэкграунд "Акордбанка", становится актуальным вопрос: заберут ли у банка уголовные деньги в пользу государства и накажут ли тех, кто эти деньги отмывал? Таким образом, мы сможем увидеть, действительно ли идет борьба с серым бизнесом, или все это лишь способ перераспределения рынка и контроля за большими суммами денег.