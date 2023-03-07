Не работает IBox: как пополнить карту Monobank без комиссии

В Monobank оперативно нашли два решения проблемы

Из-за того, что Нацбанк Украины отозвал лицензию у Айбокс Банка и прекратил функционирование финучреждения, в Украине перестали работать терминалы IBOX. В Monobank дали инструкцию, как пополнить карту их банка другими способами.

В своем Telegram-канале соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал, что сеть терминалов IBOX за счет пополнения карт этого банка получала от 12 до 15 млн гривен. А чтобы разработать план "Б" финучреждению понадобилось полдня.

Олег Гороховский добавил, что в Европе на решение аналогичной проблемы понадобилось бы до полугода.

"Сеть терминалов пополнения iВох принимала 12-15 млрд.грн. в месяц пополнение наших карт. Как вы думаете, сколько у нас ушло времени на план Б? Нет не так – сколько бы ушло времени на аналогичный план Б в Европе, например? Думаю, оптимистично, 3-6 месяцев. Мы сделали через полдня. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать", — написал он.

Как пополнить карту Monobank без терминала IBOX

Пока компания ООО МЕТАПЕЙ (оператор сети терминалов IВОХ) заключает новые соглашения с другими банками вместо АО Айбокс Банка, украинцы не смогут пополнять карту Monobank через IBOX.

Чтобы пополнить карту, украинцы могут воспользоваться одним из двух вариантов:

использовать терминал сети City24 и EasyPay. За пополнение не берется комиссия;

обратиться в кассы банков-партнеров: Универсал Банк, Укргазбанк, А-банк. Пополнение карты пройдет также без комиссии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, бюджет Украины получил от игорного бизнеса почти 3 млрд гривен. Эта сумма накопилась за несколько лет уплаты налогов.