Экономика россии будет деградировать, но есть одно "но": инвестбанкир о заявлении путинского олигарха

Сергей Фурса прокомментировал "Телеграфу" неожиданный "бунт" путинского олигарха Дерипаски

Экономика россии постепенно под давлением санкций будет деградировать, однако тотального экономического коллапса в рф может и не произойти. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя неожиданное заявление близкого к путину российского олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, Дерипаска накануне заявил следующее: "Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы".

Олигарх также выразил уверенность, что заявленные кремлем планы перевести экономику россии на военные рельсы с приоритетом госпланирования и госконтроля якобы обречены на фиаско. Особенно в контексте нарастающей изоляции россии от остального мира.

"Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы", — посетовал Дерипаска.

"Он не говорит о крахе госкапитализма, он говорит, что госкапитализм неэффективен, и лучше его не усиливать. Это на самом деле — секрет Полишинеля, то есть все понимают, что госкапитализм неэффективен. Вопрос, почему Дерипаска решился такое сказать, я не знаю. А так, это ничего не значит. И он наверняка пытается спасти экономику россии от перехода на более советские рельсы. Это, по его мнению, тоже абсолютно рационально", — говорит Сергей Фурса.

Комментируя намерения россии переориентировать рынки сбыта российской продукции, чтобы улучшить торговый баланс страны, Фурса подчеркнул: "Здесь вопрос заключается в том, насколько россия вообще может себе это позволить и насколько вообще возможна такая переориентация. Потому что логистически россия веками выстраивала взаимоотношения с Европой. И это просто физически нельзя перестроить".

В то же время, говоря о вероятном крахе экономики россии, о чем ранее заявляли некоторые эксперты и аналитики, Фурса советует не спешить с подобными оптимистичными прогнозами.

"Что такое крах экономики россии?! Иран 40 лет находится под санкциями, они очень бедны. Произошло ли крушение иранской экономики? То есть, экономика россии будет деградировать, примитизироваться и падать, но такого какого-то одного дня, когда все накроется медным тазом, может вообще не быть", — объясняет Фурса.

Отметим, секрет Полишинеля в широком смысле — тайна, которая всем и так известна. Это фразеологическое выражение подразумевает наличие какой-то тайны, которая на самом деле тайной не является, однако все предпочитают притворяться, что тайна все-таки есть. Говоря по-другому, это такая "тайна", которая и так всем известна.

Как сообщалось, по подсчетам Bloomberg Economics экономический кризис в россии из-за войны в Украине усилится в ближайшие годы и продержится до 2026 года. Эксперты уверены, что экономика рф упадет на 8% по сравнению с довоенными показателями, а страна может потерять 190 миллиардов из-за войны.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению экс-главы российского банка "Открытие", а до этого "дочки" ВТБ (ВТБ24), Михаила Задорнова, в случае затягивания боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом российская экономика долго выстоять не сможет, и ее якобы ждет крах.