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Экономика россии будет деградировать, но есть одно "но": инвестбанкир о заявлении путинского олигарха

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Экономика рф продолжает "проседать" под действием санкций Запада Новость обновлена 03 марта 2023, 14:11
Экономика рф продолжает "проседать" под действием санкций Запада. Фото telegraf.com.ua

Сергей Фурса прокомментировал "Телеграфу" неожиданный "бунт" путинского олигарха Дерипаски

Экономика россии постепенно под давлением санкций будет деградировать, однако тотального экономического коллапса в рф может и не произойти. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя неожиданное заявление близкого к путину российского олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, Дерипаска накануне заявил следующее: "Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы".

Олигарх также выразил уверенность, что заявленные кремлем планы перевести экономику россии на военные рельсы с приоритетом госпланирования и госконтроля якобы обречены на фиаско. Особенно в контексте нарастающей изоляции россии от остального мира.

"Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы", — посетовал Дерипаска.

"Он не говорит о крахе госкапитализма, он говорит, что госкапитализм неэффективен, и лучше его не усиливать. Это на самом деле — секрет Полишинеля, то есть все понимают, что госкапитализм неэффективен. Вопрос, почему Дерипаска решился такое сказать, я не знаю. А так, это ничего не значит. И он наверняка пытается спасти экономику россии от перехода на более советские рельсы. Это, по его мнению, тоже абсолютно рационально", — говорит Сергей Фурса.

Комментируя намерения россии переориентировать рынки сбыта российской продукции, чтобы улучшить торговый баланс страны, Фурса подчеркнул: "Здесь вопрос заключается в том, насколько россия вообще может себе это позволить и насколько вообще возможна такая переориентация. Потому что логистически россия веками выстраивала взаимоотношения с Европой. И это просто физически нельзя перестроить".

В то же время, говоря о вероятном крахе экономики россии, о чем ранее заявляли некоторые эксперты и аналитики, Фурса советует не спешить с подобными оптимистичными прогнозами.

"Что такое крах экономики россии?! Иран 40 лет находится под санкциями, они очень бедны. Произошло ли крушение иранской экономики? То есть, экономика россии будет деградировать, примитизироваться и падать, но такого какого-то одного дня, когда все накроется медным тазом, может вообще не быть", — объясняет Фурса.

Отметим, секрет Полишинеля в широком смысле — тайна, которая всем и так известна. Это фразеологическое выражение подразумевает наличие какой-то тайны, которая на самом деле тайной не является, однако все предпочитают притворяться, что тайна все-таки есть. Говоря по-другому, это такая "тайна", которая и так всем известна.

Как сообщалось, по подсчетам Bloomberg Economics экономический кризис в россии из-за войны в Украине усилится в ближайшие годы и продержится до 2026 года. Эксперты уверены, что экономика рф упадет на 8% по сравнению с довоенными показателями, а страна может потерять 190 миллиардов из-за войны.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению экс-главы российского банка "Открытие", а до этого "дочки" ВТБ (ВТБ24), Михаила Задорнова, в случае затягивания боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом российская экономика долго выстоять не сможет, и ее якобы ждет крах.

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#Россия #Санкции #Олег Дерипаска #Сергей Фурса #Економіка Росії #Криза