Економіка росії деградуватиме, але є одне "але": інвестбанкір про заяву путінського олігарха

Сергій Фурса прокоментував "Телеграфу" несподіваний "бунт" путінського олігарха Дерипаски

Економіка росії поступово під тиском санкцій буде деградувати, однак тотального економічного колапсу в рф може і не статися. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи несподівану заяву близького до путіна російського олігарха Олега Дерипаски.

Нагадаємо, Дерипаска напередодні заявив наступне: "Держкапіталізм, "ДержГазМяс" — це шлях в нікуди. Я із жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, очевидно, даремно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок йде вже на трильйони".

Олігарх також висловив упевненість, що заявлені кремлем плани перевести економіку росії на військові рейки з пріоритетом держпланування і держконтролю нібито приречені на фіаско. Особливо в контексті наростаючої ізоляції рф від решти світу.

"Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори", — поскаржився Дерипаска.

"Він не каже про крах держкапіталізму, він каже, що держкапіталізм є неефективним, і краще його не посилювати. Це насправді — секрет Полішинеля, тобто всі розуміють, що держкапіталізм є неефективним. Питання, чому Дерипаска наважився таке сказати, я не знаю. А так, це нічого не означає. І він напевно намагається врятувати економіку росії від переходу на більш радянські рейки. Це, з його точки зору, також абсолютно раціонально", — каже Сергій Фурса.

Коментуючи наміри рф переорієнтувати ринки збуту російської продукції, щоб поліпшити торговельний баланс країни, Фурса наголосив: "Тут питання полягає у тому, наскільки росія взагалі може собі дозволити і наскільки взагалі можлива ця переорієнтація. Тому що логістично росія століттями вибудовувала взаємовідносини з Європою. І це просто фізично не можна перебудувати".

Водночас, говорячи про ймовірний крах економіки росії, про що раніше заявляли деякі експерти і аналітики, Фурса радить не поспішати з подібними оптимістичними прогнозами.

"Що таке крах економіки росії?! Іран 40 років знаходиться під санкціями, вони дуже бідні. Чи відбувся крах іранської економіки? Тобто, економіка росії буде деградувати, примітизуватися і падати, але такого якогось одного дня, коли все накриється мідним тазом, може взагалі не бути", — пояснює Фурса.

Зазначимо, секрет Полішинеля у широкому розумінні — таємниця, яка всім і так відома. Цей фразеологічний вислів має на увазі наявність якоїсь таємниці, яка насправді таємницею не є, однак всі воліють удавати, що таємниця все-таки є. Кажучи по-іншому, це така "таємниця", яка й так усім відома.

Як повідомлялося, за підрахунками Bloomberg Economics економічна криза в росії через війну в Україні посилиться найближчими роками і протримається до 2026 року. Експерти впевнені, що економіка рф впаде на 8% порівняно з довоєнними показниками, а країна може втратити 190 мільярдів через війну.

Також "Телеграф" писав, що на думку екс-глави російського банку "Відкриття", а до цього "дочки" ВТБ (ВТБ24), Михайла Задорнова, у разі затягування бойових дій в Україні та економічного протистояння із Заходом російська економіка довго вистояти не зможе, і на неї нібито чекає крах.