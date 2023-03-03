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Економіка росії деградуватиме, але є одне "але": інвестбанкір про заяву путінського олігарха

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Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Економіка рф продовжує "просідати" під дією санкцій Заходу Новина оновлена 03 березня 2023, 14:11
Економіка рф продовжує "просідати" під дією санкцій Заходу. Фото telegraf.com.ua

Сергій Фурса прокоментував "Телеграфу" несподіваний "бунт" путінського олігарха Дерипаски

Економіка росії поступово під тиском санкцій буде деградувати, однак тотального економічного колапсу в рф може і не статися. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи несподівану заяву близького до путіна російського олігарха Олега Дерипаски.

Нагадаємо, Дерипаска напередодні заявив наступне: "Держкапіталізм, "ДержГазМяс" — це шлях в нікуди. Я із жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, очевидно, даремно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок йде вже на трильйони".

Олігарх також висловив упевненість, що заявлені кремлем плани перевести економіку росії на військові рейки з пріоритетом держпланування і держконтролю нібито приречені на фіаско. Особливо в контексті наростаючої ізоляції рф від решти світу.

"Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори", — поскаржився Дерипаска.

"Він не каже про крах держкапіталізму, він каже, що держкапіталізм є неефективним, і краще його не посилювати. Це насправді — секрет Полішинеля, тобто всі розуміють, що держкапіталізм є неефективним. Питання, чому Дерипаска наважився таке сказати, я не знаю. А так, це нічого не означає. І він напевно намагається врятувати економіку росії від переходу на більш радянські рейки. Це, з його точки зору, також абсолютно раціонально", — каже Сергій Фурса.

Коментуючи наміри рф переорієнтувати ринки збуту російської продукції, щоб поліпшити торговельний баланс країни, Фурса наголосив: "Тут питання полягає у тому, наскільки росія взагалі може собі дозволити і наскільки взагалі можлива ця переорієнтація. Тому що логістично росія століттями вибудовувала взаємовідносини з Європою. І це просто фізично не можна перебудувати".

Водночас, говорячи про ймовірний крах економіки росії, про що раніше заявляли деякі експерти і аналітики, Фурса радить не поспішати з подібними оптимістичними прогнозами.

"Що таке крах економіки росії?! Іран 40 років знаходиться під санкціями, вони дуже бідні. Чи відбувся крах іранської економіки? Тобто, економіка росії буде деградувати, примітизуватися і падати, але такого якогось одного дня, коли все накриється мідним тазом, може взагалі не бути", — пояснює Фурса.

Зазначимо, секрет Полішинеля у широкому розумінні — таємниця, яка всім і так відома. Цей фразеологічний вислів має на увазі наявність якоїсь таємниці, яка насправді таємницею не є, однак всі воліють удавати, що таємниця все-таки є. Кажучи по-іншому, це така "таємниця", яка й так усім відома.

Як повідомлялося, за підрахунками Bloomberg Economics економічна криза в росії через війну в Україні посилиться найближчими роками і протримається до 2026 року. Експерти впевнені, що економіка рф впаде на 8% порівняно з довоєнними показниками, а країна може втратити 190 мільярдів через війну.

Також "Телеграф" писав, що на думку екс-глави російського банку "Відкриття", а до цього "дочки" ВТБ (ВТБ24), Михайла Задорнова, у разі затягування бойових дій в Україні та економічного протистояння із Заходом російська економіка довго вистояти не зможе, і на неї нібито чекає крах.

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#Росія #Санкції #Олег Дерипаска #Сергій Фурса #Економіка Росії #Криза