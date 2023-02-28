Надприбутку від нафти та газу більше не буде: як західні санкції вдарили по росії

Російська економіка зазнає величезних збитків

Західні санкції та обмеження на постачання нафти та газу помітно вдарили по росії, яка тепер недоотримує від цих галузей у середньому 500 мільйонів доларів на день.

Як йдеться в матеріалі Moscow Times, такого висновку дійшли аналітики Deutsche Bank. За їхніми підрахунками, доходи від нафтянки скоротилися до 300 мільйонів на день, хоча раніше становили 500-600 млн.

Однією з причин такого зниження доходу є стеля цін на нафту Urals, яку запровадили країни G7. Якщо влітку минулого року вона торгувалася в середньому за 80 доларів за барель, то у грудні та січні вона опустилася до 50.

На газовій промисловості скорочення доходів далося взнаки ще сильніше, оскільки на європейський ринок, який був найбільшим для росії, продовжує надходити лише 500 мільйонів кубометрів за тиждень, хоча до війни цей показник був на рівні 2,5 млрд.

Тим самим прибуток рф скоротився з $300 млн на день до $50 млн.

"Епоха наддоходів на нафтовому та газовому ринку для росії закінчена", — прокоментував ситуацію економіст German Institute for International and Security Affairs Яніс Клюге.

Також непростим буде рік і для російських НПЗ, для яких з 5 лютого буде закрито доступ на ринок ЄС. При цьому аналітики вважають, що прилаштувати свої нафтопродукти на ринок Азії буде складніше, оскільки великі споживачі на зразок Індії та Китаю мають свою мережу НПЗ і вважають за краще купувати сиру нафту.

Як повідомлялося раніше, Європейський союз напередодні ухвалив рішення про впровадження проти російської федерації десятого пакету санкцій.