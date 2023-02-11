Скільки коштуватиме пальне в Україні та чи буде дефіцит після нового нафтового удару ЄС по росії

ЄС запроваджує ембарго на нафтопродукти з рф

Європейський Союз робить ще один великий крок до розриву енергетичних зв’язків з росією — найбільшим постачальником енергоносіїв та палива на європейський ринок протягом десятиліть. Доєднавшись до США та Великобританії, ЄС припинить імпорт російського дизельного пального та інших нафтопродуктів. Заборона поширюється на морські поставки, тож обсяг російської нафти, що доставляється до ЄС, відразу знизиться на 90-94 відсотки.

Це вже другий етап ембарго, запровадженого країнами Євросоюзу проти російських енергоносіїв. Спочатку санкції були запроваджені щодо сирої нафти, а 5 лютого черга дійшла до нафтопродуктів. Ембарго не позбавить країну-агресорку всіх доходів від вуглеводнів, але суттєво їх скоротить. Варто зазначити, це є одним з ключових рядків доходів у бюджеті росії, які дозволяють путіну фінансувати війну проти українців.

Що ембарго означатиме для українського паливного ринку та й для самої Європи? Чи варто чекати дефіциту певних видів автомобільного палива і що буде з цінами на автозаправках? Та як це вдарить по доходах кремля?

Що змінилося?

Рішення Ради Європейського Союзу заборонити імпорт російських нафти та нафтопродуктів ухвалили в червні 2022 року, але діяти воно почало не відразу.

Заборона на імпорт російської сирої нафти, що доставляється морським шляхом, набула чинності лише 5 грудня 2022 року. Тоді побоювання щодо можливого дефіциту і, відповідно, подорожчання нафти не справдились — в день набрання чинності ембарго ціни на нафту впали на 11%. Ембарго на нафтопродукти було ухвалено 5 лютого.

Наразі заборона стосується не кожної країн ЄС. Тимчасовий виняток зробили для тих, хто не може швидко знайти заміну російському ресурсу.

Ідеться про поступки для Болгарії, Хорватії та Чехії, яким до кінця 2023 року дозволили імпортувати дизпальне та газойль (добавка до дизелю) російського виробництва.

Як це вплине на ціни в Україні?

За даними Мінекономіки, 95% імпортованого в Україну бензину та 72% дизельного пального наша країна отримує з Євросоюзу. Тож з середини літа ми маємо стабільні поставки всіх видів пального, стверджує директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Станом на початок лютого на нашому ринку накопичено достатню кількість запасів, щоб мінімізувати вплив від непередбачуваних потрясінь та забезпечувати споживачів найближчим часом. Та ціни на бензин в Україні після введення ембарго в Європейському Союзі (ЄС) на російські нафтопродукти не будуть зростати миттєво. Подорожчання може початися весною.

Найімовірніше, зростання цін припаде на березень та квітень. Про це розповів експерт паливного ринку та директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, запаси пального почнуть вичерпуватися вже на початку весни. Незважаючи на великі оперативні січневі постачання, проблеми ще можуть виникнути.

"Коли це станеться, треба буде організовувати нові постачання. А чи надійдуть ті постачання, як своєчасно та яка буде на них ціна? Ось тут вже буде найбільше запитань. Вважаю, це вже буде ближче до квітня, розпочнуться якісь події", – підкреслив експерт.

Чи підготувався Євросоюз?

Час, який європейські гравці ринку отримали на підготовку до запровадження ембарго, не пройшов дарма. Трейдери переорієнтовували поставки й теж робили запаси, у тому числі купуючи російські нафтопродукти з великим дисконтом.

СЕО польського енергетичного трейдера Unimot Адам Сікорський у коментарі для УП каже, що з пошуком ресурсу на найближчий час проблем немає. Окрім того, у лютому попит є статично низьким.

Однак весною запаси дизельного пального у Північно-Західній Європі можуть досягнути мінімуму за останні 12 років. Про це свідчить прогноз консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Ціни на дизельне пальне в Європі й без цього залишаються високими протягом півтора року. Аналітики з FGE для DW пояснили, що у короткостроковій перспективі вони можуть зрости ще. Серед причин вони називають зростання транспортних витрат, вищі виробничі витрати у таких країнах як США, а також премії та ризики. Річ у тім, що постачання тепер має здійснюватися з більш віддалених регіонів.

Загалом ані Україна, ані Європа не залишаться без пального. Основні джерела, які зараз розглядаються — це арабські країни (Кувейт, Саудівська Аравія), Індія, Китай. Можливо, також США почнуть поставляти дизпальне, тому що в них воно в профіциті. Про це повідомив експерт паливного ринку та директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

Для чого запровадили стелю цін на дизельне пальне?

Окрім введення додаткових санкцій проти росії, Європейський Союз та країни "великої сімки" домовилися встановити граничну ціну в 100 доларів (91 євро) за барель російського дизельного пального та 45 доларів — за барель мазуту.

Обмеження ціни відіграє ключову роль в ембарго: воно призначене для того, щоб не дати російському дизелю зникнути зі світового ринку та спричинити стрибок цін для всіх, водночас скорочуючи дохід, який підтримує московську армію.

Стеля цін дозволить європейським страховим і судноплавним компаніям продовжувати пропонувати послуги відправникам вантажу, які перевозять російські нафтопродукти в інші регіони, за умови, що паливо закуповуватиметься на рівні або нижче узгодженої стелі цін.

Чи зламає економіку рф ембарго ЄС на російську нафту?

Журналісти Reuters, із посиланням на російського чиновника в січні 2023 року писали, що санкції ЄС проти нафтопродуктів з рф можуть вдарити по економіці країни-агресора навіть сильніше, ніж нафтові обмеження.

Мета цих санкцій – не придушити російський експорт, а позбавити його прибутку. Очікується, що рф втратить більшу частину ринків збуту своєї нафти та нафтопродуктів. Адже дизельним пальним заправляють не лише вантажівки, що доставляють товари, а й понад 40% автомобілів у Європейському Союзі.

Щобільше, нафтове ембарго — це "удар по головних геополітичних інтересах володимира путіна", вважає експерт з енергетичної політики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі Сімоне Тальяп'єтра.

Він нагадує, що росія вже втратила частину своїх енергетичних доходів, припинивши постачати до ЄС газ.

"Ці доходи пішли з Росії назавжди і їй буде важко їх замінити. Вкрай складно змінити європейський ринок газу на азійський з простої причини відсутності інфраструктури — газопроводів. І на цьому фоні нафтове ембарго стає ще важливішим, тому що суттєві доходи РФ від нафти дозволяють їй фінансувати війну в Україні", — додає експерт.

Загалом санкції мають неабиякий вплив на економіку росіян. Хорошим прикладом дієвості санкцій є те, що на початку цього року їх доходи від експорту нафти та газу впали до мінімуму з 2020 року. Лише в січні кремль недорахувався 8 млрд дол, що змушує росіян покривати дефіцит бюджету коштом міжнародних резервів.