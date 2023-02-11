Сколько будет стоить топливо в Украине и будет ли дефицит после нового нефтяного удара ЕС по России

ЕС вводит эмбарго на нефтепродукты из России

Европейский Союз делает еще один большой шаг к разрыву энергетических связей с россией — крупнейшим поставщиком энергоносителей и топлива на европейский рынок в течение десятилетий. Присоединившись к США и Великобритании, ЕС прекратит импорт российского дизельного горючего и других нефтепродуктов. Запрет распространяется на морские поставки, поэтому объем доставляемой в ЕС российской нефти сразу снизится на 90-94 процента.

Это уже второй этап эмбарго, введенного странами Евросоюза против российских энергоносителей. Сначала санкции были введены в отношении сырой нефти, а 5 февраля очередь дошла до нефтепродуктов. Эмбарго не избавит страну-агрессорку от всех доходов от углеводородов, но существенно их сократит. Стоит отметить, это одна из ключевых строк доходов в бюджете россии, которые позволяют путину финансировать войну против украинцев.

Что эмбарго будет означать для украинского топливного рынка и самой Европы? Следует ли ожидать дефицита определенных видов автомобильного топлива и что будет с ценами на автозаправках? А также как это ударит по доходам кремля?

Что изменилось?

Решение Совета Европейского Союза запретить импорт российских нефти и нефтепродуктов было принято в июне 2022 года, но действовать оно начало не сразу.

Запрет на импорт российской сырой нефти, доставляемый морским путем, вступил в силу только 5 декабря 2022 года. Тогда опасения относительно возможного дефицита и, соответственно, подорожания нефти не оправдались — в день вступления в силу эмбарго цены на нефть упали на 11%. Эмбарго на нефтепродукты было принято 5 февраля.

В настоящее время запрет касается не каждой из стран ЕС. Временное исключение было сделано для тех, кто не может быстро найти замену российскому ресурсу.

Речь идет об уступках Болгарии, Хорватии и Чехии, которым до конца 2023 года разрешили импортировать дизтопливо и газойль (добавка к дизелю) российского производства.

Как это отразится на ценах в Украине?

По данным Минэкономики, 95% импортированного в Украину бензина и 72% дизельного горючего наша страна получает из Евросоюза. Так что с середины лета мы имеем стабильные поставки всех видов горючего, утверждает директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По состоянию на начало февраля на нашем рынке накоплено достаточное количество запасов, чтобы минимизировать влияние непредсказуемых потрясений и обеспечивать потребителей в ближайшее время. Однако цены на бензин в Украине после введения эмбарго в Европейском Союзе (ЕС) на российские нефтепродукты не будут расти мгновенно. Удорожание может начаться весной.

Скорее всего, рост цен придется на март и апрель. Об этом рассказал эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в блицинтервью OBOZREVATEL.

По его словам, запасы горючего начнут иссякать уже в начале весны. Несмотря на большие оперативные январские поставки, проблемы могут возникнуть.

"Когда это произойдет, нужно будет организовывать новые поставки. А поступят ли те поставки, как своевременно и какая будет на них цена? Вот здесь уже будет больше вопросов. Считаю, это уже будет ближе к апрелю, начнутся какие-то события", — подчеркнул эксперт.

Подготовился ли Евросоюз?

Время, которое европейские игроки рынка получили на подготовку к введению эмбарго, не прошло даром. Трейдеры переориентировали поставки и тоже производили запасы, в том числе покупая российские нефтепродукты с большим дисконтом.

СЕО польского энергетического трейдера Unimot Адам Сикорский в комментарии для УП говорит, что с поиском ресурса на ближайшее время проблем нет. Кроме того, в феврале спрос статически низкий.

Однако весной запасы дизельного горючего в Северо-Западной Европе могут достигнуть минимума за последние 12 лет. Об этом свидетельствует прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Цены на дизельное горючее в Европе и без этого остаются высокими в течение полутора лет. Аналитики из FGE для DW объяснили, что в краткосрочной перспективе они могут вырасти еще больше. Среди причин они называют рост транспортных расходов, более высокие производственные затраты в таких странах как США, а также премии и риски. Дело в том, что поставки теперь должны осуществляться из более отдаленных регионов.

В общем, ни Украина, ни Европа не останутся без горючего. Основные источники, которые сейчас рассматриваются – это арабские страны (Кувейт, Саудовская Аравия), Индия, Китай. Возможно, также США начнут поставлять дизтопливо, потому что у них оно в профиците. Об этом сообщил эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

Зачем ввели потолок цен на дизельное топливо?

Кроме введения дополнительных санкций против россии, Европейский Союз и страны G7 договорились установить предельную цену в 100 долларов (91 евро) за баррель российского дизельного горючего и 45 долларов — за баррель мазута.

Ограничение цены играет ключевую роль в эмбарго: оно предназначено для того, чтобы не дать российскому дизелю исчезнуть с мирового рынка и вызвать скачок цен для всех, в то же время сокращая доход, поддерживаемый московской армией.

Потолок цен позволит европейским страховым и судоходным компаниям продолжать предлагать услуги грузоперевозчикам, которые перевозят российские нефтепродукты в другие регионы, при условии, что топливо будет закупаться на уровне или ниже согласованного потолка цен.

Сломает ли экономику россии эмбарго ЕС на российскую нефть?

Журналисты Reuters, со ссылкой на российского чиновника в январе 2023 года писали, что санкции ЕС против нефтепродуктов из россии могут ударить по экономике страны-агрессора даже сильнее, чем нефтяные ограничения.

Цель этих санкций – не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли. Ожидается, что россия потеряет большую часть рынков сбыта своей нефти и нефтепродуктов. Ведь дизельным горючим заправляют не только доставляющие товары грузовики, но и более 40% автомобилей в Европейском Союзе.

Более того, нефтяное эмбарго — это "удар по главным геополитическим интересам Владимира Путина", считает эксперт по энергетической политике аналитического центра Bruegel в Брюсселе Симоне Тальяпьетра.

Он напоминает, что россия уже потеряла часть своих энергетических доходов, прекратив поставлять в ЕС газ.

"Эти доходы ушли из России навсегда и ей будет трудно их заменить. Крайне сложно изменить европейский рынок газа на азиатский по простой причине отсутствия инфраструктуры — газопроводов. И на этом фоне нефтяное эмбарго становится еще более важным, потому что существенные доходы РФ от нефти позволяют ей финансировать войну в Украине", — добавляет эксперт.

В целом санкции оказывают большое влияние на экономику россиян. Хорошим примером действенности санкций является то, что в начале этого года доходы от экспорта нефти и газа упали до минимума с 2020 года. Только в январе кремль недосчитался 8 млрд долл., что заставляет россиян покрывать дефицит бюджета за счет международных резервов.