Сверхдоходов от нефти и газа больше не будет: как западные санкции ударили по россии

Российская экономика терпит огромные убытки

Западные санкции и ограничения на поставки нефти и газа заметно ударили по россии, которая теперь недополучает от этих отраслей в среднем 500 миллионов долларов в день.

Как говорится в материале Moscow Times, к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank. Согласно их подсчетам, доходы от нефтянки сократились до 300 миллионов в день, хотя раньше составляли 500-600 млн.

Одной из причин такого снижения дохода является потолок цен на нефть Urals, который был введен странами G7. Если летом прошлого года она торговалась в среднем за 80 долларов за баррель, то в декабре и январе она опустилась до 50.

На газовой промышленности сокращение доходов сказалось еще сильнее, поскольку на европейский рынок, который был крупнейшим для россии, продолжает поступать лишь 500 миллионов кубометров за неделю, хотя до войны этот показатель был на уровне 2,5 млрд.

Тем самым прибыль россии сократилась с $300 млн в день до $50 млн.

"Эпоха сверхдоходов на нефтяном и газовом рынке для россии закончена", — прокомментировал ситуацию экономист German Institute for International and Security Affairs Янис Клюге.

Также непростым год будет и для российских НПЗ, для которых с 5 февраля будет закрыт доступ на рынок ЕС. При этом аналитики считают, что пристроить свои нефтепродукты на рынок Азии будет сложнее, поскольку крупные потребители вроде Индии и Китая имеют свою сеть НПЗ и предпочитают покупать сырую нефть.

Как сообщалось ранее, Европейский союз накануне принял решение о внедрении против российской федерации десятого пакета санкций.