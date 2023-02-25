ЕС принял новые санкции против россии: что попало под удар в этот раз

Санкции также предусматривают значительные ограничения по экспорту и импорту из рф

Европейский Союз принял решение о внедрении против российской федерации десятого пакета санкций. В списки ограничений включили еще 121 физических и юридических лиц из страны-агрессора. Кроме того, в новом санкционном пакете предусмотрен запрет российских пропагандистских СМИ.

Об этом в субботу, 25 февраля, на своей официальной странице в Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Так, решением ЕС теперь запрещено импортировать товары из синтетической резины и битума из россии. Кроме того, представителям рф теперь не разрешат занимать руководящие должности на стратегических предприятиях в Евросоюзе. Более того, введен запрет на транслирование, а также распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.

Кроме того, санкционные ограничения повлияют и на тех, кто ответственен за депортирование в Россию украинских детей с оккупированных территорий.

"Принят 10-й пакет санкций: 121 физическое и юридическое лицо внесены в список, значительные новые импортно-экспортные ограничения, запрет российских пропагандистских средств массовой информации. Мы остаемся единственными в своей решимости нанести ущерб российской военной машине", — написал он.

В Украине уже успели отреагировать на решение ЕС по внедрению десятого санкционного пакета против россии. В частности, президент Владимир Зеленский в своем Twitter написал:

"10-й пакет санкций направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности рф, увеличения давления на военных и банки", — говорится в сообщении украинского лидера.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Telegram также не упустил возможности уколоть россию:

"10-й пакет санкций ЕС. Антироссийская удавка сжимается", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Соединенных Штатах Америки рассказали, когда будут вводить новый санкционный пакет против россии, в рамках которого жители страны-агрессора могут остаться без холодильников и микроволновок.