ЄС прийняв нові санкції проти росії: що цього разу потрапило під удар

Європейський Союз прийняв рішення щодо впровадження проти російської федерації десятого пакета санкцій. До списків обмежень включили ще 121 фізичних та юридичних осіб з країни-агресора. Крім того, у новому санкційному пакеті передбачена й заборона російських пропагандистських ЗМІ.

Про це у суботу, 25 лютого, на своїй офіційній сторінці у Twitter повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Прийнято 10-й пакет санкцій: 121 фізична та юридична особа внесені до списку, значні нові імпортно-експортні обмеження, заборона російських пропагандистських засобів масової інформації. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині," — написав він.

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