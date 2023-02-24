"Завзятість, мужність, правота": міністри країн ЄС записали зворушливе відео на підтримку України

Україна одержала чергову порцію потужної підтримки від інших країн

У п'ятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу вкотре продемонстрували свою підтримку Україні, записавши зворушливе відео.

Кожен з учасників цього ролика охарактеризував нашу країну одним словом, і врешті вийшла ціла історія про те, яка сьогодні насправді Україна. Відповідне відео було опубліковано на сторінці DW у Twitter.

На початку верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель говорить про те, що росія чомусь вирішила, що має право увірватися на територію сусідньої мирної країни та "взяти" її силою. Він наголосив на словах "за кілька днів", маючи на увазі, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни хотіли взяти Київ за три дні. Однак зробити цього їм не вдалося.

Глави МЗС країн ЄС наголосили, що сьогодні Україна — це про відважних людей, героїв, сім’ю, завзятість, відвагу, а головне — перемогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в день річниці початку повномасштабної війни в Україні в Білорусі по-особливому висловили підтримку нашій країні. У столиці РБ на одному із будинків вивісили український прапор.