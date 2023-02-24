"Упорство, мужество, правота": министры стран ЕС записали трогательное видео в поддержку Украины

Украина получила очередную порцию мощной поддержки от других стран

В пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, главы министерств иностранных дел стран Евросоюза в очередной раз продемонстрировали свою поддержку Украине, записав трогательное видео.

Каждый из участников этого ролика охарактеризовал нашу страну одним словом, и в итоге получилась целая история о том, какая сегодня на самом деле Украина. Соответствующее видео было опубликовано на странице DW в Twitter.

В самом начале верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель говорит о том, что россия почему-то решила, что имеет право ворваться на территорию соседней мирной страны и "взять" ее силой. Он сделал акцент на словах "за несколько дней", имея в виду, что в начале полномасштабного вторжения россияне хотели взять Киев за три дня. Однако сделать это не получилось.

Главы МИД стран ЕС подчеркнули, что сегодня Украина — это об отважных людях, героях, семье, упорстве, отваге, а главное — победе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в день годовщины начала полномасштабной войны в Украине в Беларуси по-особенному выразили поддержку нашей стране. В столице РБ на одном из домов вывесили украинский флаг.