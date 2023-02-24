"В знак солидарности": беларусы подняли флаг Украины в Минске на годовщину вторжения (фото)

В столице Беларуси местные жители решили выразить поддержку Украине

В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину слова и жесты поддержки в сторону нашей страны выражают многие страны. В том числе, не стала исключениям и Беларусь, большинство людей в которой не хотят быть врагами для Украины, вот только планы самопровозглашенного президента александра лукашенко в связке с диктатором путиным не сходятся с мнением народа.

Сегодня, 24 февраля, в социальной сети, в том числе и в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" была опубликована фотография, сделанная на одной из улиц столицы Беларуси, Минске. На ней запечатлен украинский флаг, установленный на крыше многоэтажного дома.

"Беларусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске", — говорится в подписи под фотографией с флагом Украины в Беларуси.

Отметим, что несмотря на тесные связи лукашенко с российским диктатором владимиром путиным, он нередко делает неоднозначные высказывания об Украине. К примеру, в январе текущего года непризнанный президент заявил, что "приятно удивлен" Украиной, что та не идет на провокации против Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине февраля стало известно о продлении учений Вооруженных сил РБ с россией. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, до какой даты, предварительно, они будут продолжаться.