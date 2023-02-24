Год войны глазами "Телеграфа": от боли и слез — до веры в Победу

За каждой новостью, статьей, историей или интервью стоят люди — наши коллеги, которые выкладываются по полной, чтобы вы, украинцы, знали правду

В годовщину начала полномасштабной войны подводятся определенные итоги этого труднейшего этапа современной истории. Кто-то из нас находится на свободной от оккупантов территории, чьи-то родные оказались в захваченных регионах, чьи-то уехали за границу, чьи-то в составе ВСУ, Теробороны и Нацгвардии бьют врага на фронте. А мы тем временем перо журналиста превратили в штык, клавиатуру компьютера — в пулемет, слова — в пули, фото — в мощные снаряды, поражающие оккупантов. Все это делается для того, чтобы враг был изгнан из нашей земли и семьи наконец-то объединились после года разлуки.

Сегодня мы — редакция издания "Телеграф" — хотим рассказать о себе. За каждым рассказом стоит живой человек со своими страхами и радостями, болями и надеждами, победами и потерями. Каким этот год оказался для нас, и что давало нам силы работать для вас наших читателей.