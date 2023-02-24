"На знак солідарності": білоруси підняли прапор України у Мінську на річницю вторгнення (фото)

У столиці Білорусі місцеві жителі вирішили висловити підтримку Україні

У річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну слова та жести підтримки у бік нашої країни висловлюють багато країн. У тому числі, не стала винятком і Білорусь, більшість людей, у якій не хочуть бути ворогами для України, ось тільки плани самопроголошеного президента Олександра лукашенка у зв’язці з диктатором путіним не сходяться з думкою народу.

Сьогодні, 24 лютого, у соціальній мережі, у тому числі й у Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" було опубліковано фотографії, зроблені на одній із вулиць столиці Білорусі, Мінську. На ній зображено український прапор, встановлений на даху багатоповерхового будинку.

"Білоруси підняли прапор України на знак солідарності з українським народом у Мінську", — йдеться у підписі під фотографією з прапором України в Білорусі.

Зазначимо, що попри тісні зв’язки лукашенка з російським диктатором володимиром путіним, він нерідко робить неоднозначні висловлювання про Україну. Наприклад, у січні поточного року невизнаний президент заявив, що "приємно здивований" Україною, що та не йде на провокації проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині лютого стало відомо про продовження навчань Збройних сил РБ з росією. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, до якої дати, попередньо, вони продовжуватимуться.