"Киев не ударит вглубь россии": как российские пропагандисты переобулись после года "трехдневной спецоперации"

Российским пропагандистам пришлось немедленно снимать статью

Прошел ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время в сети делятся воспоминаниями о первых часах и днях полномасштабного вторжения России, в том числе и команда "Телеграф" рассказала о годе войны, впечатлениях от пережитого, о том, как встретили начало вторжения. Тогда у кремля были амбициозные и кровожадные планы захватить Киев даже не за три, а за два, а на третий уже праздновать победу.

Об этом свидетельствует статья на сайте пропагандистского издания "РИА Новости", которую они вынуждены были убрать с сайта, поскольку Украина начала героическую оборону и не дала планам врага сбыться. Автором статьи был один из рупоров кремля Петр Акопов.

В своей зловещей публикации, которая должна была быть опубликована 26.02.2022 в 08:00, он объявил, что "Украина вернулась в Россию", осудил "англосаксов, правящих Западом" за "попытку украсть русскую землю". А также утверждал, что вторжением путиным решил "украинскую проблему" и заявил об установлении "нового мирового порядка".

Опубликованная статья успела немного побыть на сайте, поэтому ее даже перепечатало еще одно российское агентство и пакистанское издание The Frontier Post. Все дружно потом удаляли эту информацию с сайта.

Отметим, что, кроме этой публикации, на сайте пропагандистского издания выходили новости, что в Украине "происходят столкновения с нацистскими формированиями", а "Европа не хочет воевать с россией". То есть в новостях скрывали информацию о сопротивлении ВСУ и полномасштабных боевых действиях, намекая, что "все скоро завершится". Теперь новости на пропагандистском издании спустя год после начала "двухдневной спецоперации" и 146 тысяч ликвидированных окупантов выглядят по-другому: Украина вроде бомбит Белгород и Курск, россию угрожают уничтожить за три месяца, Арестович заявляет о том, что Приднестровье захватят за три дня, боятся нападения на россию Эти заголовки изложены на пропагандистском издании, потому призываем не воспринимать их всерьез.

В другой ленте этого издания боятся возможности вторжения Украины в Приднестровье, успокаивают, что Украина не будет бомбить российскую глубинку, Минск и т.п. Тем временем Украина, уже по их версии, была почти захвачена и разоружена 25 февраля 2022 года, сейчас продолжает получать западные танки.

Как видим, риторика прокремлевского издания изменилась до неузнаваемости, хотя они это вряд ли заметили. Особенно это видно, смотря через год на ту самую статью о "новом мире", который должен был наступить 26.02.2022, но что-то не сложилось.

Напомним, что любимая басня россиян в первый день вторжения была об уничтожении ПВО и авиации. Тем временем главный пограничник рассказал о первых часах вторжения и поделился поразительными подробностями.