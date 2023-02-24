"Київ не вдарить вглиб рф": як російські пропагандисти перевзулися після року "триденної спецоперації"

Російським пропагандистам довелося негайно знімати статтю

Минув рівно рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Нині в мережі діляться спогадами про перші години та дні повномасштабного вторгнення росії, зокрема і команда "Телеграф" розповіла про рік війни, вражень від пережитого, про те, як зустріли початок вторгнення. Тоді в кремля були амбітні та кровожерливі плани захопити Київ навіть не за три, а за два, а на третій — вже святкувати перемогу.

Про це свідчить стаття на сайті пропагандистського видання "РИА Новости", яку вони були змушені прибрати з сайту, оскільки Україна почала героїчну оборону та не дала планам ворога збутися. Автором статті був один із рупорів кремля Петро Акопов.

У своїй зловісній публікації, яка мала бути опублікована 26.02.2022 о 08:00 він оголосив, що "Україна повернулася до Росії", засудив "англосаксів, які правлять Заходом" за "спробу вкрасти російську землю". А також стверджував, що вторгненням путіним вирішив "українську проблему" і заявив про встановлення "нового світового порядку".

Опублікована стаття встигла трохи побути на сайті, тож її навіть передрукувало ще одне російське агентство та пакистанське видання The Frontier Post. Усі дружно потім видаляли цю інформацію з сайту.

Зазначимо, що окрім цієї публікації на сайті пропагандистського видання виходили новини, що в Україні "відбуваються зіткнення з нацистськими формуваннями", а "Європа не хоче воювати з росією". Тобто в новинах приховували інформацію про опір ЗСУ і повномасштабні бойові дії, натякаючи, що "все незабаром завершиться". Тепер новини на пропагандистському виданні через рік після початку "дводенної спецоперації" і 146 тисяч ліквідованих окупантів виглядають по-іншому: Україна начебто бомбить Білгород і Курськ, росію погрожують знищити за три місяці, Арестович заявляє про те, що Придністров’я захоплять за три дні, бояться нападу на росію. Ці заголовки викладені на пропагандистському виданні, тому закликаємо не сприймати їх серйозно.

В іншій стрічці цього видання бояться можливості вторгнення України в Придністров'я, заспокоюють, що Україна не бомбитиме російську глибинку, Мінські і тому подібне. Тим часом Україна, яка вже за їхньою версією, була майже захоплена та роззброєна 25 лютого 2022 року продовжує отримувати західні танки.

Як бачимо, риторика прокремлівського видання змінилася до невпізнання, хоча вони це навряд чи помітили. Особливо це видно, дивлячись через рік на ту саму статтю про "новий світ", який мав настати 26.02.2022, але щось не склалося.

Нагадаємо, що улюблена байка росіян у перший день вторгнення була про знищення ППО та авіації. Тим часом головний прикордонник розповів про перші години вторгнення та поділився вражаючими подробицям.