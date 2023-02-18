На Заході спрогнозували нову війну путіна і анонсували колосальні втрати для російського бюджету

Кремль готується до затяжної війни, але бюджет росії найближчими роками втратить 190 мільярдів через напад на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що росія планує нову війну і не налаштована на мир. У зв’язку з цим він закликає союзників збільшити постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Telegraph. Аналогічної думки дотримуються і у Великій Британії.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що партнери мають якнайшвидше подвоїти підтримку України, щоб стримати російську агресію. А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає союзників України взяти на себе зобов’язання щодо постачання танків.

"Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти та переважати як суверенна, незалежна держава в Європі", — сказав у свою чергу Єнс Столтенберг.

Україна також просить збільшити обсяги допомоги, зокрема під час візиту до ЄС Володимир Зеленський роздав представникам країн індивідуальні списки необхідного озброєння. Допомога від Заходу допоможе не лише відбити атаки росіян, а й надасть можливість ЗСУ провести успішний контрнаступ. Генсек НАТО вважає, що Володимир Путін не збирається зменшувати градус війни. Виходячи з його останніх висловлювань, кремль готує себе до нових битв.

"путін не планує мир. Він планує нову війну", — додав Столтенберг.

Однак не факт, що економіка росії витримає тривалу війну. Незважаючи на те, що економіка країни-агресора змогла уникнути кризи на початку війни, за підрахунками Bloomberg Economics криза погіршиться найближчими роками і протримається до 2026 року. Експерти впевнені, що економіка росії впаде на 8% порівняно з довоєнними показниками, а країна може втратити 190 мільярдів через війну.

За 2022 рік у росії третій квартал поспіль було зафіксовано скорочення. Але спад за минулий рік становив лише частину від 10% обвалу, який прогнозували за місяць після вторгнення в Україну. Центральний банк оцінив падіння рівня економіки лише на 2,5%, а в 2023 році взагалі прогнозує зростання.

"Ефект санкцій пролонгований. І процес санкцій не завершено. Вводяться все нові і нові", — сказав колишній високопосадовець Центрального банку та Міністерства фінансів Росії Олег В’югін.

Важливо відзначити, що санкції не стосувалися основних товарів російського експорту, таких як нафта, газ та сільгосппродукція — вони є життєво важливими для світового ринку. В останні місяці були введені деякі обмеження на енергоносії, але в 2023 році ситуація ускладниться.

Щоб запобігти скороченню прибутку від продажу нафти, уряд росії має намір нарощувати витрати на соціальні програми в той час, як мобілізація сотень тисяч чоловіків фактично спустошує ринок праці. Разом з тим, потреба США та союзників у збереженні доступу до енергії дозволила їм знайти баланс між каральними заходами та своїми інтересами. У росії почали видобувати більше нафти, а дорожнеча сировини означала, що країна-агресор достатньо заробляла, щоб підтримувати рівень доходів. До того ж, попит з боку Індії та Китаю завжди був високим.

Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, не розривали торговельних зв’язків із росією і не висловлювалися проти війни в Україні. Це дозволило росії відновити ланцюги поставок та боротися з економічною ізоляцією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін наслідує політику Гітлера у Другій світовій війні. Російський диктатор практично повністю перейняв ідеологію нацистів.