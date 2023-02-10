Зеленський вручив лідерам ЄС списки необхідної зброї: із Німеччиною вийшов конфуз

Німеччина не отримала список, бо Зеленський міг обговорити військову допомогу Україні особисто з Олафом Шольцем

Володимир Зеленський передав лідерам країн ЄС під час свого візиту до Європи списки зброї, яка потрібна Україні. Але до концлера Німеччини Олафа Шольца цей перелік так і не дійшов.

Про це повідомляє Bild з посиланням на повідомлення високопоставленого чиновника в Брюсселі. Він зазначив, що для кожної країни був свій список із певною зброєю.

При складанні списку вимог враховувалися можливості держави у оборонній промисловості. Підтвердили одержання цього списку вже канцлер Австрії Карл Нехаммер та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Однак у Німеччині заявили, що представники ФРН не отримували списку із необхідною зброєю від Володимира Зеленського.

"Цілком можливо, що канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон не отримали список, тому що вони вже обмінялися думками із Зеленським у Парижі у вівторок увечері", — припустили зарубіжні джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина збільшить обсяги військової допомоги Україні, але про постачання бойової авіації поки що не йдеться.