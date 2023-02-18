На Западе спрогнозировали новую войну путина и анонсировали колоссальные потери для российского бюджета

Кремль готовится к затяжной войне, но бюджет россии в ближайшие годы потерят 190 миллиардов из-за нападения на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что россия планирует новую войну и не настроена на мир. В связи с этим он призывает союзников увеличить поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. Аналогичного мнения придерживаются и в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что партнеры должны как можно скорее удвоить поддержку Украины, чтобы сдержать российскую агрессию. А канцлер Германии Олаф Шольц призывает союзников Украины взять на себя обязательства по поставкам танков.

"Мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить и преобладать как суверенное, независимое государство в Европе", — сказал в свою очередь Йенс Столтенберг.

Украина также просит увеличить объемы помощи, в частности, во время визита в ЕС Владимир Зеленский раздал представителям стран индивидуальные списки необходимого вооружения. Помощь от Запада поможет не только отбить атаки россиян, но и даст возможность ВСУ провести успешное контрнаступление. Генсек НАТО считает, что владимир путин не собирается сбавлять градус войны. Исходя из его последних высказываний, кремль готовит себя к новым сражениям.

"путин не планирует мир. Он планирует новую войну", – добавил Столтенберг.

Однако не факт, что экономика россии выдержит продолжительную войну. Несмотря на то, что экономика страны-агрессора смогла избежать кризиса в начале войны, по подсчетам Bloomberg Economics кризис усугубится в ближайшие годы и продержится до 2026 года. Эксперты уверены, что экономика россии упадет на 8% по сравнению с довоенными показателями, а страна может потерять 190 миллиардов прибыли из-за войны.

За 2022 год в россии третий квартал подряд были зафиксированы сокращения. Но спад за прошедший год составил лишь часть от 10% обвала, который прогнозировали через месяц после вторжения в Украину. Центральный банк оценил падение уровня экономики только на 2,5%, а в 2023 году и вовсе прогнозирует рост.

"Эффект санкций пролонгирован. И процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", — сказал бывший высокопоставленный чиновник Центрального банка и Министерства финансов рф Олег Вьюгин.

Важно отметить, что санкции не касались основных товаров российского экспорта, таких как нефть, газ и сельхозпродукция — они жизненно важные для мирового рынка. Были введены в последние месяцы некоторые ограничения на энергоносители, но в 2023 году ситуация усложнится.

Чтобы предотвратить сокращение прибыли от продажи нефти правительство россии намерено наращивать расходы на социальные программы в то время, как мобилизация сотен тысяч мужчин фактически опустошает рынок труда. Вместе с тем, потребность США и союзников в сохранении доступа к энергии позволила им найти балланс между карательными мерами и своими интересами. В россии начали добывать больше нефти, а дороговизна сырья означала, что страна-агрессор достаточно зарабатывала, чтобы поддерживать уровень доходов. К тому же, спрос со стороны Индии и Китая всегда был высок.

Страны, на долю которых приходится больше 30% мирового ВВП, не разрывали торговые связи с россией и не высказывались против войны в Украине. Это позволило россии восстановить цепи поставок и бороться с экономической изоляцией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин подражает политике Гитлера во Второй мировой войне. Российский диктатор практически полностью перенял идеологию нацистов.