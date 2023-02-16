Путин подражает политике Гитлера во времена Второй мировой – спикеры Kyiv Jewish Forum

Нынешняя российская риторика очень напоминает идеологию нацистской Германии

Имперская риторика российского диктатора Владимира Путина копирует риторику нацистского тирана Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны. С таким мнением выступил сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Йозеф Иоффе при включении на Kyiv Jewish Forum.

"Идея о том, что Россия там, где говорят по-русски, напоминает мне Адольфа Гитлера, который говорил, что Германия там, где живут немцы. Германия там, где немцы – это рецепт империализма", – заявил Йозеф Йоффе в рамках дискуссионной панели "Украина как Израиль".

Французский философ, писатель и кинорежиссер Бернар-Анри Леви согласился с тезисом спикера и назвал поведение российского диктатора лингвистическим национализмом.

"Это невероятный случай исторического ревизионизма. Как известно, путинская пропаганда утверждает, что киевские корни являются доказательством принадлежности Украины к России, что совершенно бессмысленно. Все как раз наоборот. Украина, по сути, была отправной точкой. Она являлась источником самой России. И очевидно, что украинская нация древнее российской", — добавил Леви, проведший месяцы на фронте в Украине.

Он также заявил, что война вызвала у украинцев сильное самосознание.

"Я знаю, что они победят. Почему? Потому что, как и Израиль, они защищают две вещи. Они защищают свою родину и вместе с тем защищают свои ценности", — отметил Бернар-Анри Леви.

Со своей стороны генеральный директор Американского Еврейского комитета в Европе Симон Родан-Бензакен подчеркнула, что защита демократических ценностей неразрывно связывает Украину и ЕС.

"Именно поэтому Украина будет частью Европейского Союза, потому что это неразрывно связано не только с нашим будущим и самим континентом, но и с самой идеей того, кем мы являемся", — сказала Родан-Бензакен.

Напомним, Kyiv Jewish Forum ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Первый KJF прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория по состоянию на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. В этом году KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры форума: NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.