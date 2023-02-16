Путін наслідує політику Гітлера у часи Другої світової – спікери Kyiv Jewish Forum

Нинішня російська риторика дуже нагадує ідеологію нацистської Німеччини.

Імперська риторика російського диктатора Володимира Путіна копіює риторику нацистського тирана Адольфа Гітлера під час Другої світової війни. З такою думкою виступив співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Йозеф Йоффе під час включення на Kyiv Jewish Forum.

"Ідея про те, що Росія там, де говорять російською, нагадує мені Адольфа Гітлера, який казав, що Німеччина там, де живуть німці. Німеччина там, де німці — це рецепт імперіалізму", — заявив Йозеф Йоффе в рамках дискусійної панелі "Україна як Ізраїль".

Французький філософ, письменник та кінорежисер Бернар-Анрі Леві погодився з тезою спікера і назвав поведінку російського диктатора лінгвістичним націоналізмом.

"Це неймовірний випадок історичного ревізіонізму. Як відомо, путінська пропаганда стверджує, що київське коріння є доказом приналежності України до Росії, що є абсолютно безглуздим. Все якраз навпаки. Україна, насправді, була відправною точкою. Вона була джерелом самої Росії. І очевидно, що українська нація давніша за російську", — додав Леві, який провів місяці на фронті в Україні.

Він також заявив, що війна викликала в українців сильне національне самоусвідомлення.

"Я знаю, що вони переможуть. Чому? Тому що, як і Ізраїль, вони захищають дві речі. Вони захищають свою батьківщину і водночас захищають свої цінності", — зазначив Бернар-Анрі Леві.

Зі свого боку, генеральний директор Американського Єврейського комітету в Європі Сімон Родан-Бензакен наголосила, що захист демократичних цінностей нерозривно зв’язує Україну та ЄС.

"Саме тому Україна буде частиною Європейського Союзу, тому що це нерозривно пов'язано не тільки з нашим майбутнім і з самим континентом, але й з самою ідеєю того, хто ми є", — сказала Родан-Бензакен.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum щороку збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів. Перший KJF пройшов у 2019 році у Києві, де зібрав 500 учасників зі всього світу. У наступні роки форум перейшов в онлайн-режим, його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

Ініціатором Kyiv Jewish Forum є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Цього року KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери форуму: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.