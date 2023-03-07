Не працює IBox: як поповнити картку Monobank без комісії

У Monobank оперативно знайшли два вирішення проблеми

Через те, що Нацбанк України відкликав ліцензію у Айбокс Банку та припинив функцонування фінустанові, в Україні перестали працювати термінали IBOX. У Monobank дали інструкцію, як поповнити картку їхнього банку іншими способами.

У своєму Telegram-каналі співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що мережа терміналів IBOX за рахунок поповнення карток цього банку отримувала від 12 до 15 млн гривень. А щоб розробити план "Б" фінустанові знадобилося півдня.

Олег Гороховський додав, що у Європі на вирішення аналогічної проблеми знадобилося б до півроку.

"Мережа терміналів поповнення iВох приймала 12-15 млрд.грн. на місяць поповнення наших карток. Як ви думаєте, скільки у нас пішло часу на план Б? Ні не так – скільки б пішло часу на аналогічний план Б у Європі, наприклад? Думаю, оптимістично, 3-6 місяців. Ми зробили за півдня. Ласкаво просимо до України! Тут не звикли довго запрягати", — написав він.

Як поповнити картку Monobank без терміналу IBOX

Поки компанія ТОВ МЕТАПЕЙ (оператор мережі терміналів IВОХ) укладає нові угоди з іншими банками замість АТ Айбокс Банку, українці не зможуть поповнювати картку Monobank через IBOX.

Щоб поповнити карту, українці можуть скористатися одним із двох варіантів :

використовувати термінал мережі City24 та EasyPay. За поповнення не береться комісія;

звернутися до кас банків-партнерів: Універсал Банк, Укргазбанк, А-банк. Поповнення картки пройде також без комісії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бюджет України отримав від грального бізнесу майже 3 млрд гривень. Ця сума накопичилася за кілька років сплати податків.