В Україні перестали працювати термінали IBOX: у НБУ зробили заяву

Айбокс Банк систематично порушував законодавство

Нацбанк України відкликав ліцензію в Айбокс Банку та заявив про його ліквідацію. Через це термінали IBOX тимчасово можуть не працювати, про що вже попередили користувачів Monobank.

Як сказано в повідомленні прес-служби НБУ, після ліквідації банку термінали підключать до іншого банку, але на це потрібен час. Користувачів Monobank вже попросили поповнювати банківські картки іншими доступними способами, доки проблему не буде вирішено.

Рішення про ліквідацію Айбокс Банку №89-РШ було ухвалено регулятором 7 березня. Причина — систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення (далі – НДП/ФТ). Банк не проводив належної перевірки клієнтів, які організовували та проводили турніри зі спортивного покеру, а також неналежним чином розробляв та впроваджував внутрішні документи запобігання відмиванню коштів.

За останні два роки НБУ штрафував Айбокс Банк, двічі припиняв окремі види операцій, двічі виносив письмові попередження та усував від виконання обов’язків посадових осіб. Попри це порушення законодавства з боку Айбокс Банку продовжилися. Повідомляється, що частка фінустанови склала 0,1% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

У Нацбанку України запевнили, що кожен вкладник ліквідованого банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування у повному обсязі вкладу разом із відсотками, нарахованими в останній день роботи банку на ринку. Але є винятки, прописані у ч.4, ст. 26 Закону "Про систему гарантування вкладів фізосіб".

Для довідки

АТ "Айбокс Банк" (раніше Агрокомбанк) було засновано у 1993 році. Найбільшими акціонерами банку станом на 31.01.23 були Володимир Дробот (73,93%) та Олена Шевцова (24,98%). За обсягом активів, розміщених у банку на початок 2023 року, організація посідала 44-е місце з 67 банків, що діють в Україні (4,467 млрд гривень).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після перемоги України головним завданням банків буде доступне та зручне кредитування громадян. В Україні відбудеться шалене зростання банківської сфери через необхідність відроджувати країну та відновлювати інфраструктуру, для чого будуть потрібні надійні банківські та інші фінансові установи.