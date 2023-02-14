Головна задача банківської системи після Перемоги - забезпечити доступне та зручне кредитування, - банкір Світлана Дем’яненко

По завершенню війни, на думку Голови правління "Укрбудінвестбанку" Світлани Дем’яненко, відбудеться шалене зростання банківської сфери через потребу відроджувати Україну та відбудовувати інфраструктуру, для чого потрібні надійні банківські та інші фінансові установи. З фінансових послуг, за словами банкіра, переважатиме кредитування, зокрема інфраструктури — як житлової, так і соціальної.

"На 2023 рік головне завдання банків — забезпечити фінансову стабільності для усіх клієнтів та не допустити втрату довіри до банків, яку так довго та важко відновлювала банківська система протягом останніх десятиліть. Мій прогноз по банківській системі на 2023 рік такий: банки ще відчують негативні наслідки війни з обслуговуванням кредитів позичальниками, чий бізнес та потужності виробництва знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або постраждалих від військових дій районах України. Цілком ймовірно погіршення якості та стану їх заставного майна. Банки вже сьогодні формують резерви, але впевнена, що це не повний обсяг негативних наслідків, з якими вірогідно зіткнуться банки у майбутньому", — зазначила Світлана Дем’яненко, Голова наглядової Укрбудінвестбанку.

Надзвичайно важливо, за словами банкіра, кредитувати реальний сектор економіки вже за абсолютно новими світовими стандартами.

"Наприклад, електросистему України потрібно відновити "по-новому" — з використанням кращих практик та інновацій в цій сфері. І, як патріот, зазначу, що дуже хочу, щоб саме українські банки та інвестори мали тут "контрольний пакет акцій". Хоча впевнена, що також прийдуть іноземні кошти та інвестори, адже допомагати нам буде майже увесь світ. Проте, основна сила нашого процвітання — це ми самі, наш дух та воля", — підкреслила Світлана Дем‘яненко.