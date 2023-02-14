Главная задача банковской системы после Победы – обеспечить доступное и удобное кредитование, – банкир Светлана Демьяненко

По завершению войны, по мнению Председателя правления "Укрбудинвестбанка" Светланы Демьяненко, произойдет безумный рост банковской сферы из-за необходимости возрождать Украину и восстанавливать инфраструктуру, для чего нужны надежные банковские и другие финансовые учреждения. По финансовым услугам, по словам банкира, будет преобладать кредитование, в том числе инфраструктуры — как жилой, так и социальной.

"На 2023 год главная задача банков — обеспечить финансовую стабильность для всех клиентов и не допустить потерю доверия к банкам, которое так долго и тяжело восстанавливала банковская система в последние десятилетия. Мой прогноз по банковской системе на 2023 год таков: банки еще ощутят негативные последствия войны с обслуживанием кредитов заемщиками, чей бизнес и мощности производства находятся на временно оккупированных территориях, или пострадавших от военных действий районах Украины. Весьма вероятно ухудшение качества и состояния их залогового имущества. Банки уже сегодня формируют резервы, но уверена, что это не полный объем негативных последствий, с которыми, вероятно, столкнутся банки в будущем", — отметила Светлана Демьяненко, Председатель надзорной Укрбудинвестбанка.

Чрезвычайно важно, по словам банкира, кредитовать реальный сектор экономики уже по совершенно новым мировым стандартам.

"Например, электросистему Украины нужно восстановить "по-новому" — с использованием лучших практик и инноваций в этой сфере. И, как патриот, отмечу, что хочу, чтобы именно украинские банки и инвесторы имели здесь "контрольный пакет акций". Хотя уверена, что также придут иностранные средства и инвесторы, ведь помогать нам будет почти весь мир. Однако основная сила нашего процветания — это мы сами, наш дух и воля", — подчеркнула Светлана Демьяненко.