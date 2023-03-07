Долар по 30 чи по 50? Експерт дав неоднозначний прогноз щодо курсу

Куди може рушити курс американської валюти далі, українцям пояснив фінансовий аналітик

Валютна ситуація в Україні останнім часом демонструє впевнену стабільність, але надалі курс долара США може просісти до 30 гривень за один "зелений" або відчутно підскочити до 50. Все залежатиме від низки певних факторів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак, зазначивши, що наразі прогнозувати, що далі відбуватиметься з курсом вкрай важко, адже "варіанти можуть бути взаємосуперечливими". Якщо говорити про позитивний прогноз, то за ним американська валюта коштуватиме в межах 30-35 гривень.

"Що буде далі з курсом? Насправді ніхто не знає. Може бути і 30-35 гривень за долар, якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну, фінансуватиме відновлення та модернізацію, членство України в ЄС та НАТО стане реальністю", — пояснив експерт.

Водночас, на думку Козака, існує й вкрай негативний сценарій, коли долар США підскочить до позначки у 50 гривень. Якщо це станеться, то аналітик радить розкладати свої заощадження в різні кошики. Тобто одна частина накопичень повинна залишатися у гривнях, інша — у доларах.

"Може бути 50 гривень за долар і гірше за певних кризових сценаріїв. Звичайно, більша частина накопичень має бути в нашій національній валюті. Краще не в готівкових, а в прибуткових фінансових інструментах", — підсумував він.

Скільки валюта коштує сьогодні

У вівторок, 7 березня, ціни на американську валюту відчутно просіли. Зокрема за даними фінансового порталу "Мінфін", долар впродовж доби коштуватиме:

купівля — 38,65 гривні (у вівторок — 38,86 гривні),

продаж — 38,87 гривні (у вівторок — 39,01 гривні).

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких цін долара в обмінниках чекати до кінця березня.