Замре чи подешевшає? Названо коридор коливання гривні у березні

На валюту у березні сильно впливають два фактори

У другий тиждень березня, за прогнозами експертів, на ринку готівкової валюти очікувати особливих змін не варто, проте чи триватиме таке "затишшя" весь перший місяць весни і в яких межах варто чекати "зелений".

На ці запитання відповів аналітик аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексій Кущ.

На його думку, на валютні коливання у березні, зокрема, впливатиме допомога західних партнерів України. Вона утримуватиме гривню у стабільності.

"Зараз бачимо приплив валюти від наших зовнішніх партнерів, міжнародної допомоги, і бачимо, що розпочався аграрний цикл", — каже експерт.

У зв’язку з цим Кущ прогнозує, що курс долара в Україні в березні перебуватиме в межах коридору від 38 до 44 грн/дол.

"Це такий більш менш ймовірний коридор, в якому гривня коливатиметься протягом наступних кількох тижнів, а, можливо, і місяць", — вважає аналітик.

Водночас з 1 квітня додасться негативний фактор, який може вплинути на девальвацію гривні. Йдеться про можливість для нерезидентів вивести доходи, які вони отримають на ринку ОВДП.

"Ситуація досить невизначена. Гривня може як зміцнитися тимчасово, так і девальвувати", — додав Кущ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гривня продовжує міцніти. Що розповіли експерти про валютний ринок.

Також ми повідомляли про те, що варто чекати різкого стрибка курсу до 8 березня.