Долар утримав позиції: чи варто чекати різкого стрибка курсу до 8 березня

Найближчим часом ситуація на валютному ринку буде стабільною

До 8 березня готівковий курс долара в Україні не здивує українців різкими стрибками. Зокрема, американська валюта перебуватиме в межах коридору від 38,00 до 39,80 гривень за один "зелений".

Про це у коментарі "Мінфіну" розповів аналітик Олексій Козирєв. За його словами, до 8 березня доларова ситуація на Міжбанку не змінюватиметься, хоча попит серед українців і далі перебуває на досить високому рівні.

"Попит буде перевищувати пропозицію, і Нацбанк буде продавати валюту із золотовалютних резервів. Зараз їх достатньо, і я прогнозую що за цей тиждень НБУ витратить до 670 мільйонів. Якихось коливань по долару на Міжбанку я не бачу", — пояснив він.

Якщо говорити про готівковий курс, то на думку Козирєва, наразі факторів, які спровокували б розгойдування, він не бачить. Ймовірним зараз є лише здешевшання американської валюти.

Скільки коштує валюта в обмінниках сьогодні

В останній день робочого тижня американський долар утримав позиції. Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", у п'ятницю, 3 березня, валюта США коштуватиме:

купівля — 38,85 гривні,

продаж — 39,00 гривень.

Ціни європейської валюти сьогодні утримуватимуться на таких позначках:

купівля — 40,85 гривні,

продаж — 41,15 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи "стрибатиме" готівковий курс долара в Україні до кінця березня.