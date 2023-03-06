Що буде з курсом долара на другий тиждень березня: експерт дав прогноз

Курс долара продовжить свої коливання, щоправда, з одним "але"

З 6 по 12 березня на ринку готівкової валюти очікувати особливих змін не варто, курс в Україні навряд чи зміниться на понад 30 копійок на одному доларі США або 50 копійок — на євро.

Такий прогноз сайту "Телеграф" дав директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

За його словами, можна впевнено казати, що поточний курс долара економічно обґрунтований і нема особливих підстав для його подальшого зниження в обмінних пунктах.

Так само нема причин для змін політики Національного банку України за розміром облікової ставки гривні. До того ж, навряд чи найближчим часом регулятор ухвалить рішення про перегляд офіційного курсу долара. Загалом же досягнута стабільність в умовах війни, як підкреслив Герман Марченко, це вже неабиякий успіх, який слід закріпити, а тому не слід чекати від НБУ різких кроків щодо зміни нинішньої ситуації.

"Таким чином, з 6 по 12 березня готівковий курс навряд чи суттєво зміниться: за незначних коливань курсові рамки в 38–39,5 грн/дол. та 40–41 грн/євро будуть збережені", — вважає експерт.

Зазначимо, що за лютий 2023 року Нацбанк продав 2,4 млрд дол., при цьому фактично нічого не купуючи для поповнення своїх запасів. На думку ж голови ради Незалежної асоціації банків Олени Коробкової, курс готівкового долара найближчими тижнями утримуватиметься в межах 39-41 грн.