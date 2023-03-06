Что будет с курсом доллара на вторую неделю марта: эксперт дал прогноз

Курс доллара продолжит свои колебания, правда, с одним "но"

С 6 по 12 марта на рынке наличной валюты ожидать особых перемен не стоит: курс в Украине вряд ли изменится более, чем на 30 копеек на одном долларе США или 50 копеек — на евро.

Такой прогноз сайту "Телеграф" дал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, можно уверенно говорить, что установившийся курс доллара экономически обоснован и нет особых оснований для его дальнейшего снижения в обменных пунктах.

Точно так же нет причин для изменений политики Национального банка Украины по размеру учетной ставки гривны. К тому же, вряд ли в ближайшее время регулятор примет решение о пересмотре официального курса доллара. В целом же достигнутая стабильность в условиях войны, как подчеркнул Герман Марченко, это уже незаурядный успех, который следует закрепить, а потому не следует ждать от НБУ резких шагов по изменению сложившейся ситуации.

"Таким образом, с 6 по 12 марта наличный курс вряд ли существенно изменится: при незначительных колебаниях курсовые рамки в 38–39,5 грн/долл. и 40–41 грн/евро будут сохранены", — считает эксперт.

Отметим, что за февраль 2023 Нацбанк продал 2,4 млрд долл., при этом фактически ничего не покупая для пополнения своих запасов. По мнению же главы совета Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, курс наличного доллара в ближайшие недели будет удерживаться в пределах 39-41 грн.