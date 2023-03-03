Доллар удержал позиции: стоит ли ждать резкого скачка курса до 8 марта

В ближайшее время ситуация на валютном рынке будет стабильной

До 8 марта наличный курс доллара в Украине не удивит украинцев резкими скачками. В частности, американская валюта будет находиться в пределах коридора от 38,00 до 39,80 гривен за один "зеленый".

Об этом в комментарии "Минфину" рассказал аналитик Алексей Козырев. По его словам, до 8 марта долларовая ситуация на Межбанке не будет меняться, хотя спрос среди украинцев продолжает находится на достаточно высоком уровне.

"Спрос будет превышать предложение, и Нацбанк будет продавать валюту из золотовалютных резервов. Сейчас их достаточно, и я прогнозирую, что за эту неделю НБУ потратит до 670 миллионов. Каких-либо колебаний по доллару на Межбанке я не вижу", — пояснил он.

Если говорить о наличном курсе, то, по мнению Козырева, пока факторов, которые бы спровоцировали раскачивание, он не видит. Вероятно сейчас лишь удешевление американской валюты.

Сколько стоит валюта в обменниках сегодня

В последний день рабочей недели американский доллар удержал позиции. Так, по данным финансового портала "Минфин", в пятницу, 3 марта, валюта США будет стоить:

покупка — 38,85 гривны,

продажа — 39,00 гривен.

Цены европейской валюты сегодня будут удерживаться на следующих отметках:

покупка — 40,85 гривны,

продажа — 41,15 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли "прыгать" наличный курс доллара в Украине до конца марта.