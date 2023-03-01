Доллар в Украине ощутимо просел: удержится ли такой курс в ближайшее время

Эксперт объяснила, чего ждать от цен на валюту в ближайшее время

Наличный курс доллара США в Украине в ближайшие недели будет удерживаться в пределах 39-41 гривен за один "зеленый". Что касается официального курса, то он будет сохранен на уровне 36,6 грн за доллар.

Такое мнение в комментарии Укринформу высказала глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день, валютная ситуация на мировом рынке стабильна.

Эксперт добавила, что в ближайшее время ожидать подорожания наличного доллара точно стоит. По крайней мере, пока каких-либо факторов, которые могли бы изменить ситуацию, она не видит.

"Стоит добавить, что различия между официальным и рыночным курсом в нынешних реалиях обусловлены многими факторами, в частности, усложненной логистикой и административными обременениями. Но ситуация намного лучше, чем в первые месяцы войны, когда в стране было одновременно по 4-5 разных курсов", — пояснила Коробкова.

Сколько валюта стоит сегодня

В первый день марта цены на американскую валюту ощутимо просели. По данным финансового портала "Минфин", доллар США в течение суток будет стоить:

покупка — 38,60 гривны (во вторник — 38,87 гривны),

продажа — 38,98 гривны (во вторник — 39,15 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с долларом до конца марта и стоит ли украинцам ждать резких скачков валюты в течение первого весеннего месяца.