Доллар будет стабильным, но при одном условии: что будет с курсом в Украине в марте

На валютный рынок в марте будут давить имеющиеся военные риски

С начала 2023 года курс гривны к доллару в Украине существенно окреп. Данная тенденция может продолжаться и далее. Таким образом, в марте ситуация на валютном рынке Украины может быть похожей на ту, что уже была в феврале.

Такой прогноз сделал Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Герман Марченко, передает 24 канал.

По его словам, в феврале был сформирован валютный коридор на ближайшие полтора или два месяца. Вероятно, амплитуда колебаний наличного курса в первый месяц весны в Украине составит 39,5 — 41 грн за доллар.

"В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую", — сказал эксперт.

В то же время, Марченко подчеркнул, что на валютный рынок в марте будут давить военные риски. Однако вера украинского общества в Вооруженные силы, а также психологическая стойкость перед повторными атаки, которые могут совершить россияне, нивелируют панические настроения.

Также свое мнение относительно ситуации на валютном рынке этой весной высказал экономист Даниил Монин. Он также оптимистично настроение относительно курса доллара. По словам эксперта, курс может начать стремительно расти только если будут задержки с поступлениями финансирования. Но в то же время он считает, что этой весной ситуация с курсом будет стабильная.

Отметим, что по данным "Минфин", сегодня, 24 февраля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,40 грн (покупка) и 39,55 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 39,61 грн, а продают по 39,70. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт компании Esperio Александр Болтян рассказал украинцам, чего ждать от курса доллара в 2023 году.