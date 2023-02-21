Доллар в Украине пока будет стабильным, но при одном условии

Банкир Анна Золотько дала прогноз по курсу доллара до 26 февраля

Курс доллара в Украине ближе к концу февраля не удивит украинцев резкими колебаниями и "скачка́ми". Несмотря на попытки расшатать курс, в ближайшее время это вряд ли выйдет.

В начале прошлой недели курс доллара активно снижался, а к среде и вовсе достиг отметок на уровне 39,7 – 39,8 гривны за доллар. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, передает 24 канал.

"В последний раз такие уровни фиксировались в декабре 2022 года. Укрепление гривны обусловлено понижением спроса на наличную иностранную валюту. С одной стороны, из-за увеличения популярности инструмента покупки валюты с размещением на трехмесячном депозите, с другой, из-за постепенного оживления потребительского спроса", — сказала Золотько.

По ее словам, в конце прошлой недели стоимость "зеленого" немного выросла. Однако уже к понедельнику, после очередной попытки участников рынка закрепить растущий курсовой тренд, гривна остановилась на уровне 39,75 – 39,9 грн за доллар.

Что будет с долларом до конца текущей недели

Эксперт считает, что на этой неделе участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд в связи с предстоящими выплатами заработных плат украинцам. Банкир подчеркнула, что если эти попытки не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.

"По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар"– прогнозирует Золотько.

Отметим, что по данным "Минфин", сегодня, 21 февраля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,50 грн (покупка) и 39,95 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 39,70 грн, а продают по 39,80. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Гетман сделал прогноз по курсу доллара и рассказал, чего украинцам стоит ждать от валюты этой весной.