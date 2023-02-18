Что будет с курсом доллара в марте: прогноз эксперта

Валютные прогнозы весьма оптимистичны

Курс доллара в Украине продолжает неуклонно снижаться вот уже несколько дней подряд. Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко считает, что в марте ситуация на валютном рынке будет схожа с февральской.

Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу. В феврале валютный "коридор" был сформирован на ближайшие полтора — два месяца. Ожидаемые колебания американской валюты 39,5 — 41 грн.

На стабильность курса будут влиять стабильность ставки НБУ, баланс между спросом и предложением с помощью валютных депозитов, помощь из-за границы, получение Украиной валютной выплаты за импортированное зерно, укрепление банковской системы. Также на 2023 год достаточно оптимистический прогноз по уровню инфляции, что отразится на курсе. На 18 февраля средняя стоимость доллара в Украине 39,8 / 39,933 грн, евро — 42,05 / 42,343 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что к концу года доллара может вырасти до 50 грн. Эксперты также считают, что понижение курса ниже 40 грн временное и стоимость американской валюты откатится назад.