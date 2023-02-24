Долар буде стабільним, але за однієї умови: що буде з курсом в Україні у березні

На валютний ринок у березні будуть тиснути наявні військові ризики

З початку 2023 року курс гривні до долара в Україні суттєво зміцнів. Ця тенденція може продовжуватися і надалі. Таким чином, у березні ситуація на валютному ринку України може бути схожою на ту, що вже була у лютому.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Герман Марченко, передає 24 канал.

За його словами, у лютому було сформовано валютний коридор на найближчі півтора чи два місяці. Ймовірно, амплітуда коливань готівкового курсу першого місяця весни в Україні становитиме 39,5 — 41 грн за долар.

"Загалом є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде схожа на лютневу", — сказав експерт.

Водночас Марченко наголосив, що на валютний ринок у березні тиснуть військові ризики. Проте віра українського суспільства у Збройні сили, а також психологічна стійкість перед повторними атаками, які можуть зробити росіяни, нівелюють панічні настрої.

Також свою думку щодо ситуації на валютному ринку цієї весни висловив економіст Данило Монін. Він також має оптимістичний настрій щодо курсу долара. За словами експерта, курс може почати стрімко зростати, лише якщо будуть затримки з надходженнями фінансування. Але водночас він вважає, що цієї весни ситуація з курсом буде стабільною.

Зазначимо, що за даними "Мінфін", сьогодні, 24 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,55 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 39,61 грн, а продають по 39,70 грн. В той самий час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт компанії Esperio Олександр Болтян розповів українцям, чого чекати від курсу долара у 2023 році.