Курс долара може піти вгору в березні: названо нижчу межу

Ціна за долар впевнено знижується

Курс долара в березні може бути таким самим як у лютому чи продовжити падіння. Водночас дефіцит готівкової національної валюти в українців стримує зростання курсу.

В цьому впевнений дилер департаменту глобальних ринків OTP Bank Антон Курінний, який вважає, що при зниженні готівкового курсу долара ще на 10 чи 20 копійок, він почне повзти вгору потім. Він називає цифру у 39,5 грн за долар. Саме після цієї межі, на думку експерта, американська валюта почне дорожчати.

Курінний також констатує, що наразі валюта не має сильного попиту. При цьому курс наближується до цифри, названої Курінним. Курс знижується як на чорному ринку, так і в банківських установах. Вартість валюти на готівковому ринку станом на 22 лютого сягнула таких значень (дані сайту "Мінфін"):

долар — 39,517 / 39,65 грн,

євро — 41,820 / 42 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що курс до кінця лютого буде стабільний. Його стійкості та низькому попиту на іноземну валюту в готівці сприяють, у тому числі і короткострокові тримісячні депозити від банків.