Що буде з доларом навесні: економіст зробив прогноз

Валютні коливання стабілізувалися

Курс американської валюти в Україні в останні дні демонструє тенденції до зниження. В таких самих рамках він триматиметься і в березні.

Так вважають одразу кілька експертів. Економіст Олег Гетман розказав 24 каналу, що готівковий курс долара в Україні непоказовий, адже на нього припадає лише 10% операцій. Курс тримається в рамках 39-41 грн. Його стабільності сприяє також психологічний фактор.

Згідно з його прогнозом, НБУ не повернеться до гнучкого ціноутворення навесні, хоча для цього вже є підстави. Гривня може ще більше зміцнитися, а долар готівкою вартуватиме в межах трьох-чотирьох гривень від офіційного курсу — "плюс-мінус", як сказав Гетман.

На 19 лютого вартість іноземних валют в Україні суттєво з попереднього дня не змінилася. За долар в обмінниках в середньому просять 39,8 / 39,9 грн, а за євро — 42,1/42,3 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від курсу долара залежатимуть ціни — населення продовжує скупати валюту, та вона тримається на рівні вже кілька тижнів. Подорожчати долар може до кінця 2023 року.