Что будет с долларом весной: экономист сделал прогноз
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Валютные колебания стабилизировались
Курс американской валюты в Украине в последние дни демонстрирует тенденции к понижению. В таких же рамках он будет держаться и в марте.
Так считают сразу несколько экспертов. Экономист Олег Гетман рассказал 24 каналу, что наличный курс доллара в Украине непоказателен, ведь на него приходится всего 10% операций. Курс держится в рамках 39–41 грн. Его стабильности способствует психологический фактор.
Согласно его прогнозу, НБУ не вернется к гибкому ценообразованию весной, хотя для этого уже есть основания. Гривна может еще больше укрепиться, а доллар наличными будет стоить в пределах трех-четырех гривен от официального курса — "плюс-минус", как сказал Гетман.
На 19 февраля стоимость иностранных валют в Украине существенно с предыдущего дня не изменилась. За доллар в обменниках в среднем просят 39,8/39,9 грн, а за евро — 42,1/42,3 грн.
Ранее "Телеграф" сообщал, что от курса доллара будут зависеть цены — население продолжает скупать валюту, и она держится на уровне уже несколько недель. Подорожать доллар может до конца 2023 года.