Цены и курс доллара – чего ждать украинцам в ближайшее время - Александр Охрименко
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Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":
Курс гривны в Украине в феврале продолжает сохранять стабильность, несмотря на постоянные разговоры о новом "Большом наступлении" россиян.
Есть большая вероятность, что в скором времени курс гривны меняться не будет. И это хорошо, что население особого внимания в последнее время на курс и всякие тревожные новости не обращает. Хоть и скупает валюты больше, нежели продает.
И всё же, курс как был в районе 40 грн за доллар, так и остался. И неделю-две, думаю, ничего не изменится.
Но существует большая проблема – вероятная эмиссия. Если печатный станок вновь включат (а деньги нужны, в том числе, на зарплаты и разные выплаты военным), это может ускорить инфляцию. Ситуация тут прояснится в ближайшие недели. Если эмиссии не будет – цены притормозятся.
Из позитива – снизилась цена на топливо.
Дело в том, что в мире упала цена на нефть, соответственно, на топливо также. Тенденция будет продолжаться пропорционально снижению цен на нефть в мире.
Учитывая, что у нас скоро посевная – подешевевшее топливо радует еще больше.
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