Захватить Донбасс до весны: генерал оценил шансы путинской армии

В течение месяца, даже бросив на Донбасс наиболее подготовленные части, россиянам не удастся захватить область, уверен генерал Маломуж.

Повторное массированное наступление российских захватнических войск на Украину обретает всё более реальные черты. Говорить об этой угрозе начали сразу после того, как в сентябре диктатор рф владимир путин объявил так называемую "частичную мобилизацию".

Вскоре часть "чмобиков" уже оказалась на фронте. В декабре высшее военное руководство Украину предупредило, что в 2023 году страна-агрессор готовит новую масштабную атаку. На днях соответствующее заявление сделал глава Министерства обороны Украины (МОУ) Алексей Резников, предполагая усиленные атаки противника к годовщине вторжения – к 24 февраля.

Согласно данным Главного управления разведки МОУ, путин отдал своим военным приказ захватить до марта весь Донбасс.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", какова вероятность, что войскам агрессора удастся овладеть Донецкой и Луганской областями к началу весны.

"Около недели назад уже появилась информация, что путин поставил новые сроки полного захвата Донецкой и Луганской областей – до весны. Но давайте вспомним, сколько таких анонсированных сроков захвата уже звучало! – призывает генерал Маломуж. – Это всё не только для информационного пиара, но и важно для тех, кто командует оккупационными войсками. Побуждает их к действиям (зачастую поспешным, ошибочным). Усиливает некую конкуренцию, что важнее для КГБ-шного Кремля, живущего в паутине вечных заговоров".

Эксперт напоминает, что после провала блицкрига была поставлена задача до 9 мая захватить Донбасс полностью. Потом пошли летние сроки, смена кадров. Не справился Лапин, "прозевавший" подготовку ВСУ к контрнаступлению в Харьковской области, пришел "мясник" Суровикин.

Не получилось у того, отличившегося ракетным террором, пришел Герасимов.

"Какое-то время путин делал ставку на Пригожина и его ЧВК "Вагнер". Им дали карт-бланш, при посредничестве Суровикина снабжали боеприпасами. Задача была – взять до нового года Бахмут, а если получится – еще и Краматорск со Славянском. Но и здесь оккупантов ждал провал. Потому что выдать за успех взятие Соледара, за что "вагнеровцы" и помогающие им регулярные войска поплатились тысячами жизней, точно не удалось", – поясняет Николай Маломуж.

Сейчас – новые задачи, новые сроки, новые приготовления, новая концепция. По словам генерала, происходит концентрация оставшихся профессиональных войск рф (ВДВ, морпехи, строевые части, ранее воевавшие в Сирии и не только). Их бросают на Донецкое направление. Это и Бахмут, и Авдеевка, и Марьинка, и Угледар. И попытка отодвинуть ВСУ на Луганщине, в районе Сватово-Кременная.

"Планы Кремля всё те же – оккупировать Донецкую область, дооккупировать Луганскую, даже если придется для этого сравнять с лицом земли целые города, как было с Северодонецком, Лисичанском, Волновахой, Мариуполем, Соледаром. Как сейчас делают с Бахмутом и Авдеевкой, Краматорском. И снова устанавливаются некие "дедлайны". В этот раз – 1 марта", – отмечает экс-глава Внешней разведки.

По его мнению, ничего у оккупантов не выйдет. В течение месяца, даже бросив на Донбасс наиболее подготовленные части, максимум, что удастся – продвинуться вперед на сотни метров или считанные километры.

"Возможно, у них получится что-то в районе Бахмута, положив, опять же, массу сил и средств. Наши ребята, которые держат там позиции, сообщают, что в последнее время им противостоят уже не "вагнеровцы", имеющие определенный, но недостаточный опыт боевых действий (речь не о навербованных зэках), а профессиональные военные, за плечами которых явно годы службы и не одна "горячая точка". Так что бои там идут тяжелые.

И всё же – уверен, что мы устоим. И к 1 марта захватить целиком Донецкую область, примерно половина которой сейчас под нашим контролем, у оккупантов не удастся. У нас там достаточно сил и средств, периодически подходит подкрепление, есть мощно оборудованные позиции, поступает новая техника, включая ракетные системы. На поток поставлена поставка боеприпасов, куда больше и быстрее, чем раньше, – рассказывает генерал. – Ну а, учитывая обещанные партнерами поставки танков и гипотетические – самолетов и дальнобойных ракет – если мы выдержим месяц-полтора, то сможем наносить эффективные контрудары, готовя стратегические наступательные операции".

Так что к весне, "перемолов" громадное количество вражеских сил и средств, как ВСУ уже делали под Бахмутом и Соледаром, мы сами можем начать активные действия, считает Николай Маломуж. Он уверен, что соответствующие планы имеются и продолжают разрабатываться в нашем Генштабе.