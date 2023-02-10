Стабильность, но при одном условии: украинцам рассказали, чего ждать от доллара на следующей неделе

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на 13-19 февраля

Курс доллара в Украине в первой половине февраля продолжает сохранять стабильность. На протяжении нескольких месяцев он не превышает отметки в 41 гривну. Стало известно, чего ожидать от курса на следующей неделе.

В начале текущего месяца на валютном рынке Украине наблюдалась стабильная ситуация. Гривна незначительно укрепилась, но укрепилась по отношению к доллару на 0,4—0,5%. Об этом 24 каналу рассказал директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Герман Марченко.

По его словам, на это повлияло сразу несколько факторов: замедленная инфляция, стабильная учетная ставка Нацбанка Украины и официальный курс валют, макрофинансовая помощь нашей стране от союзников и международных финансовых организаций.

Что будет с долларом на следующей неделе

По прогнозам эксперта, с 13 по 19 февраля курсовые "рамки" будут в пределах 39,5—41 гривен при условии, если экономическая ситуация будет сохраняться стабильность. В целом, такой курс доллара в Украине может держаться до весны.

"Такая курсовая амплитуда в условиях войны допустима и, по всем признакам, любые колебания курса будут находиться в очерченных пределах. В ближайшую неделю не стоит беспокоиться по поводу глобальных валютных изменений: небольшие колебания наличного курса могут быть связаны с ситуативным спросом и предложением"– говорит Герман Марченко.

Таким образом, курс будет держаться в пределах 39,5 — 41 грн, а небольшие колебания не будут переваливать за 50-70 копеек.

Отметим, по данным Минфин, сегодня, 10 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,70 грн (покупка) и 40,20 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 39,82 грн, а продают по 39,95. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 10 февраля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Антон Куринной прогнозирует возможные изменения курса доллара до конца февраля. По его словам, доллар может пересечь важную отметку.