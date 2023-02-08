Жить станет лучше, жить станет веселее? НБУ дал прогноз на 2023-й год

Украинцам пообещали рост зарплат

В 2023-м валовый внутренний продукт Украины может вырасти после падения на 30% в прошлом году. Однако этот рост можно будет назвать, скорее, символическим – всего на 0,3%, но даже этот показатель может оказаться излишне оптимистичным.

Подобные ожидания в своем инфляционном отчете за январь дает Национальный банк Украины.

При этом регулятор предупреждает, что год для украинцев будет непростым из-за ряда факторов, но будут и хорошие новости, например, рост минимальной зарплаты с нынешних 6700 до 7176 гривен.

Но нашей экономике придется столкнуться с падением цен на товары, которые Украина традиционно экспортирует: мировые цены стали упадут совокупно на 21%, руды – на 44%, кукурузы – на 36%, пшеницы – на 34%. Правда, вместе с тем на 9,9% может упасть и цена нефти – до 90 долларов за баррель.

Дополнительными ударами станут падение транзита природного газа через Украину до 20 млрд кубометров и рост мировых цен на него, правда минимальный – с 1362,9 до 1371 доллара за 1000 кубометров.

А вот куда более серьезным ударом может стать прогнозируемое снижение урожая зерновых и зернобобовых – с прошлогодних 53,8 млн тонн до будущих 45,6.

Прогноз НБУ

Отметим что даже такой не самый приятный прогноз НБУ, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, является слишком оптимистичным. И причиной тому – ухудшение платежного баланса, то есть, значительное превышение расходов государства над доходами, и дефицит внешнеторгового баланса.

Так, разница между экспортом и импортом в 2023-м году может вырасти до 51 млрд долл., или 30% долларового ВВП, которое, правда, частично будет покрыто поступлениями от трудовых мигрантов – примерно на 15 млрд долл.

При этом не учитывается отток капиталов из Украины на проживание беженцам в Европе. По данным НБУ, за рубежом уже осели 8 млн человек и их число в 2023 году еще вырастет на 800 тысяч.

Спасти ситуацию может разве что международная финансовая помощь, которая в 2022 году составила 32,5 млрд долл., а в 2023-м может вырасти до 38,6 млрд.

Также в своем отчете Нацбанк обещает снижение продовольственной инфляции, т.е., роста цены продуктов, но пока эксперты прогнозируют серьезное подорожание некоторых из них.