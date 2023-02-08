На 30-40%: какие продукты скоро подорожают в Украине

Некоторые продукты уже начали значительно дорожать

После новогодних праздников в Украине подорожал ряд продуктов, но цены на некоторые из них в дальнейшем могут вырасти еще на 30 или даже 40%. На это есть сразу несколько весомых причин.

В частности, рост цен на продукт будет связан с переходом многих производителей на генераторы из-за проблем с энергосистемой в нашей стране в условиях войны. Об этом эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук рассказала изданию ZN.UA.

"Правительство практически благословило такие действия заявлениями о том, что продукты, особенно первой потребности, будут дорожать из-за массового перехода ритейла на использование генераторов на фоне постоянных отключений электроэнергии", — отмечает эксперт.

По ее словам, по ожиданиям чиновников, рост цен составит от 5 до 7%. А участники рынка в то же время считают, что речь будет идти о 30, а может даже и 40%.

Что подорожает в ближайшее время

Лук. Цены на лук могут вырасти до 50 гривен за килограмм. На это есть сразу несколько причин. В первую очередь — сезонный фактор. Также влияют проблемы с энергетикой. Кроме того, с начала 2023 года на импорт лука действует ввозная пошлина в размере 10%.

Морковь. Цены на этот овощ уже начинают расти. Буквально за один день цены поднялись с 23 гривен за килограмм до почти 27. И это только начало тенденции.

Плодовые могут измениться в цене до 10%.

"Витаминная весна будет непредсказуемой. Тепличных овощей выбор ограничен и очевиден: огурец, помидор. Обратите внимание, что зелени мало, она ужасно дорогая. Выбор грибов тоже минимален", — считает Гук.

Яйца. Этот продукт может и не подорожать до цены в 17 гривен за штуку. Однако падать цены на него в первой половине текущего года не будут. Ученые предполагают, что цена на яйца будет держаться на уровне 75 грн/десяток.

Курица. Мясо будет понемногу дорожать и дальше. Филе, к примеру, подорожало примерно на 10 грн. за килограмм и его продают сейчас по 139–145 грн.

Хлеб. В течение первого полугодия этот продукт, вероятнее всего, будет дорожать. Особенно это касается ржаного хлеба, поскольку урожай был собран небольшой. Однако дорожать будет и пшеничный хлеб, так как озимых мало. Торговые сети уже повысили цены на изделия.

Гречка. Один из самых популярных продуктов среди покупателей уже начал значительно дорожать. Сейчас его продают ко космическим ценам в 99,90 гривен. Кроме того, в некоторых супермаркетах этот продукт сейчас можно и вовсе не найти.

Сахар и подсолнечное масло. Эти два продукта в ближайшее время подорожают как минимум на 5-7%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале в Украине значительно выросли цены на несколько популярных среди покупателей овощей.