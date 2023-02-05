В Украине резко подорожал популярный овощ: какие сейчас цены в супермаркетах

Стоимость выросла более чем на 50 гривен

В Украине продолжают дорожать популярные среди покупателей продукты, а также овощи, среди которых, в том числе, огурцы. Цены на этот овощ значительно выросли в сравнении с прошлым месяцем.

Так, по данным Минфин, в феврале в крупных украинских супермаркетах средняя цена за килограмм огурцов составляет 89 гривен. В январе стоимость овоща достигала 78,75. Таким образом, разница за этот период составила 10,25.

Гладкие огурцы за месяц также выросли в цене. Сейчас килограмм овоща продают на полках супермаркетов по 122,33. В прошлом месяце его можно было приобрести в среднем за 119,99.

Тепличные огурцы в феврале также заметно выросли в цене. Сейчас килограмм обойдется покупателям в 91,90, а в январе его можно было приобрести по цене 67,19. Разница в цене за этот период составила 24,71.

Больше всего с января по февраль выросли в цене огурцы колючие. Цена на овощ изменилась с 94,60 до 145,90. То есть, за последний месяц он подорожал на 51,30.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале цены на один из самых популярных среди покупателей овощей установили рекорд. Всего за неделю он подорожал на 11%, а в сравнении с прошлым годом стал дороже в четыре раза.