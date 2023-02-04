Американо по 90 грн и шаурма по 170 грн: какие цены на уличную еду в Буковеле (ВИДЕО)

Еда в Буковеле стоит гораздо дороже, чем в других уголках Украины. Туристка показала, "что по чем"

Цены на уличную еду в Буковеле значительно отличаются от того, что просят за эти товары в любом другом уголке Украины. Одесситка Ирина Мрийлыва, рассказавшая о стоимости развлечений на горнолыжном курорте Буковель, поделилась ценами на тамошнем рынке еды на своей странице в ТиkТоке.

В своем видео она показала цены на шашлык, пирожки, шаурму, кофе, хот-доги, картофель фри и другие вкусности, которые многие любят съесть на пути к важным делам. Все цены актуальны по состоянию на январь.

Шашлык из свинины стоит 210 гривен за 100 г. Барана на вертеле можно отведать уже за 230 гривен за 100 г. В этом же киоске можно взять в мясо булочку за 25 грн и соус за 30 грн. А любителям растительной пищи здесь предложат соление за 115 грн. за 100 г или овощи гриль по 110 грн./100 г.

Хот-доги, по словам Ирины, не так уж велики. Стоят они 130 гривен, вне зависимости от вида. Предлагают булочку с баварской сосиской, баварской сосиской и сыром или просто сосиской. Порция картофеля фри обойдется в 110 грн.

В другом киоске можно приобрести шурпу и плов. Шурпа (восточный суп с мясом и крупно нарезанными овощами) стоит 95 грн за порцию. Плов – 180 грн. Шаурма с курицей обойдется в 170 грн. Булочка с вишнями стоит 80 гривен. Ирина отметила, что она очень вкусна. Также за 80 можно купить булочку с нутеллой, за 70 – со сладким сыром, за 60 – с маком. 60 грн стоят и кукуцы – булочки с изюмом.

Из сладкого есть еще пончики. Один стоит 95 грн, а пончик из какао – 145 грн. Какао – 90 грн. По словам Ирины, "цены на напитки еще более или менее" (с).

Так, капучино, лат и горячий шоколад стоит 100 грн. Классические американо и эспрессо – 70 грн. Американо с молоком – 90 грн, а вот любителям чая в пакетиках придется за него выложить 55-65 грн. Заварной чай обойдется в 75 гривен.

Глинтвейн алкогольный и безалкогольный стоит 120 грн. Алкоголь тоже недешев. К примеру, цены на пиво стартуют от 125 до 225 грн за бутылку. 50 граммов виски – от 135 до 225 грн. А вот бутылка вина "Алазанская долина" стоит около 1000 грн.

Pepsi, 7 Up, холодный чай и прочие безалкогольные прохладительные напитки стоят 90 грн за 0,5 л. Тот, у кого не хватает сил для катания на лыжах, может купить энергетик за 145 грн.

Желающим поехать в Карпаты стоит обратить внимание не только на свой кошелек, но и изучить прогноз погоды. В скором времени по всей Украине ожидается похолодание. К примеру, в горах температура может упасть до -18 градусов. Также "Телеграф" рассказывает, какой будет погода в Карпатах и по Украине в этот уик-энд.