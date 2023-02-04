"Морозная" суббота и "мокрое" воскресенье: синоптики предупредили, к чему украинцам готовится на выходных

Самым холодным уик-энд будет в Карпатах

Несмотря на "страшилки" синоптиков о страшном похолодании до минус 18 градусов по ночами, ситуация, возможно, выглядит не так удручающе.

Конечно, в ближайшие дни незначительно похолодает. Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее понижение температурного фона в результате усиления адвекции холода с севера. Температура воздуха окажется в пределах нормы, в западных областях даже ниже нормы на 3 – 5 °С… На выходных в Украине установится классическая зимняя погода с отрицательной среднесуточной температурой и наличием снега", — отмечает он.

В субботу, 4 февраля, в западных областях пройдут снегопады, в Карпатах и на Прикарпатье сильный снег, метели. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -6…-1 °С, на Закарпатье -2…+3 °С. В северных областях в течение суток ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -7…-2 °С, днём -4…+1 °С. В центральных областях местами ожидается небольшой снег, днём с дождём. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днём -2…+3 °С. На юге Украины ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь и мокрый снег, на западе Крыма умеренные дожди. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днём +2…+7 °С. В восточной части страны пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днём -2…+3 °С.

Завтра, в воскресенье, 5 февраля, на большей части территории Украины ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха в ночное время составит -9…-4 °С, днём -5…0 °С. В южных и центральных регионах ночью -6…-1 °С, днём -1…+4 °С. В Карпатах ночью -13…-8 °С, днём -8…-3 °С.

С Игорем Кибальчичем в целом согласны его коллеги из Укргидрометцентра.

В дальнейшем установится типичная для Украины февральская погода – с небольшими минусами и снежком. При этом никаких "пугалок" с кусачими морозами пока что не предвидится. Об этом говорится в прогнозах на сайтах "Погодник" и УНИАН.

Возможно, позже они "откорректируют" свой прогноз в сторону холодов.

С учетом же того, что весна в этом году должна прийти рано, ситуацию с погодой можно считать в целом благоприятной.